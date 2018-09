Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 24 de persoane au fost ucise dupa ce barbati inarmati au deschis focul in timpul unei parade militare organizate sambata la Ahvaz, in sud-vestul Iranului, cu ocazia Zilei nationale a fortelor armate, care marcheaza pe 22 septembrie declansarea de catre Bagdad a razboiului cu Iranul (1980-1988)…

- Cel putin 24 de persoane au fost ucise dupa ce barbati inarmati au deschis focul in timpul unei parade militare organizate sambata la Ahvaz, in sud-vestul Iranului, cu ocazia Zilei nationale a fortelor armate, care marcheaza pe 22 septembrie declansarea de catre Bagdad a razboiului cu Iranul (1980-1988)…

- Atac terorist la o parada militara din sud-vestul Iranului. Cel putin zece oameni au murit, iar 21 au fost raniti, dupa ce un grup de indivizi inarmati au deschis focul asupra spectatorilor si soldatilor.Fortele de ordine au ucis doi teroristi, iar alti doi au fost arestati.

- Teheranul a acuzat sambata 'un regim strain' sustinut de SUA ca este responsabil de atentatul soldat cu cel putin opt morti la Ahvaz, in sud-vestul Iranului, transmit AFP si Reuters. 'Teroristi recrutati, antrenati si platiti de un regim strain au atacat Ahvaz (...) Iranul considera ca sponsorii…

- Persoane inarmate au deschis focul in timpul unei parade militare din Iran, in orasul sud-vestic Ahvaz, ucigand mai multe persoane si ranind cel putin 20, conform presei iraniene, relateaza BBC.

- Mai multe persoane au fost ucise intr-un 'atentat terorist' comis sambata dimineata impotriva unei defilari militare in orasul iranian Ahvaz, in sud-vestul tarii, a relatat televiziunea de stat iraniana, preluata de Reuters si AFP. Atacul, care a vizat o parada organizata cu ocazia…

- Mai multe persoane au fost ucise intr-un 'atentat terorist' comis sambata dimineata impotriva unei defilari militare in orasul iranian Ahvaz, in sud-vestul tarii, a relatat televiziunea de stat iraniana, preluata de Reuters si AFP. Atacul, care a vizat o parada organizata cu ocazia Zilei nationale…

- Cel putin 20 de persoane au fost ucise, iar alte 40 au fost ranite in urma exploziei unei bombe in cursul unei reuniuni electorale desfasurate in orasul pakistanez Mastung, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, conform mediafax. "Douazeci de persoane au fost ucise in explozie si ne temem…