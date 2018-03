Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost luate ostatice in aceasta dimineața intr-un supermarket in Trebes, in sudul Franței, dupa ce anterior atacatorul a deschis focul asupra unui grup de polițiști, ranind unul dintre ei.

- UPDATE ora 14:00 – Cel puțin doua persoane au fost ucise in cursul unei luari de ostatici, vineri, intr-un supermarket din sudul Franței, de catre un barbat care și-a revendicat apartenența la gruparea jihadista Stat Islamic, scrie AFP. UPDATE ora 13:30 Prim-ministrul francez, Edouard Philippe, a calificat…

- Oamenii legii au stabilit identitatea celui de-al doilea barbat care și-a pierdut viața în explozia produsa marți, 20 martie, la ieșirea dintr-un magazin din strada Armeneasca, intersecție cu Alexei Mateevici, transmite IPN. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, victima este…

- Cel putin 17 de persoane au fost ucise si mai mult de 30 au fost ranite in urma unui accident de autobuz, in Thailanda. Politia a declarat ca autobuzul cobora pe un deal din centrul tarii, cand a...

- Potrivit martorilor, suspectul ar fi cumparat un pachet de țigari, insa nu a dorit sa plateasca intrand in conflict cu membrii serviciului de securitate al magazinului."Am simțit o explozie. Credeam ca a explodat o roata. M-am apropiat la magazin și am vazut doi oameni pe jos. Angajații…

- Politisti de combaterea criminalitatii organizate din Valcea, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au destructurat un grup infractional organizat, ai carei membri ar fi organizat licitatii online in care ar fi oferit fictiv spre vanzare autoturisme, telefoane, dar si alte bunuri, incasand banii, fara a livra…

- Un colet suspect a fost descoperit, luni, in Norman Shaw Buildings - una dintre cladirile ce compun parlamentul britanic. Politia londoneza a anuntat spitalizarea „din precautie” a doua persoane. Dupa ce i s-a verificat conținutul de catre geniști, acesta s-a dovedit a fi fara riscuri.

- S-au scurs momente infioratoare pe strazile din Viena in aceasta seara! Un barbat inarmat cu un cuțit a injunghiat la intamplare mai multe persoane. In haosul creat, atacatorul a reușit sa se faca nevazut, iar autoritațile patruleaza acum pe strazi și incearca sa il prinda. Trei persoane au fost injunghiate…

- UPDATE. Potrivit politistilor, a fost depistat barbatul in varsta de 24 de ani banuit de talharia din data de 2 martie la agentia de pariuri sportive din Craiova. ”La acest moment, la domiciliul barbatului, din Craiova, politistii efectueaza o perchezitie, pentru depistarea sumei de bani sustrase,…

- In doar 24 de ore, trei persoane au incalcat regimul zonei de frontiera și pe cel al punctelor de trecere, iar doi cetațeni straini au depașit termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, noteaza Noi.md. Totodata, Politia de Frontiera anunta si despre retinerea unei persoane aflate in conflict…

- Militantii talibani au ucis cinci politisti intr-un atac asupra unui punct de control la granita provinciilor din sudul Afganistanului Kandahar si Uruzgan, a anuntat un oficial miercuri, scrie agerpres.ro.

- Militantii talibani au ucis cinci politisti intr-un atac asupra unui punct de control la granita provinciilor din sudul Afganistanului Kandahar si Uruzgan, a anuntat un oficial miercuri, informeaza dpa. Nouasprezece persoane, inclusiv civili si politisti, au fost rapite in atacul ce a…

- MILOSTIVI…Chiar daca a fost la un pas sa omoare doi politisti de la Rutiera dupa ce a intrat, intentionat, cu masina, in autospeciala de politie, Marian Stratina a scapat doar cu control judiciar. Degeaba a fost anchetat aproape jumatate de zi si acuzat, printre altele, de conducere sub influenta bauturilor…

- Vineri dupa-amiaza, in fata unei filiale a bancii UBS din orasul elvetian Zurich, a avut loc un atac armat, soldat cu moartea a doua persoane, conform politiei, scrie BBC, citat de News.ro . Atacul a avut loc in jurul orei locale 14.30, in fata unei unitati bancare aflate langa gara centrala din Zurich.…

- Politia a anuntat ca un atacator mascat a deschis focul asupra unui grup de oameni in fata unui restaurant din San Antonio (Texas), ranind un copil de sase ani si trei adulti, toti membri ai unei familii, scrie Fox News. Seful politiei, William McManus, a declarat ca doi dintre adulti se afla intr-o…

- Aproximativ 100 de persoane participau la slujba de duminica într-o biserica din orașul Sleman, provincia Yogyakarta din Indonezia, atunci când un barbat care purta o sabie de o lungime de aproximativ un metru a patruns în incinta bisericii și a început sa atace cu sabia…

- Autoritațile din statul mexican Veracruz au acuzat joia aceasta doi foști comandanți ai poliției statale cat și alți polițiști de rang inalt de faptul ca au constituit și organizat un grup infracțional care a rapit și probabil a ucis cel puțin 15 persoane.

- Romani, sclavi in Marea Britanie. Noua muncitori au fost salvati de politia din Devon, in sudul Angliei. Ei traiau in conditii greu de imaginat, a anuntat politia, fara a oferi alte detalii, cu exceptia faptului ca erau incuiati. Potrivit vecinilor, romanii nu se mutasera de mult timp acolo si lucrau…

- Cel puțin 95 de persoane au murit, sambata, in urma unui nou atentat sangeros care zguduie lumea. Peste 150 persoane sunt ranite, iar bilanțul este in creștere, dupa ce o masina cacana a explodat la Kabul, capitala Afganistanului.

- Inundații in Paris. Aproape 400 de persoane au fost evacuate din casele lor, ca masura de precauție, pe masura ce raurile din Franța au continuat sa se umfle și sa iasa din matca, scrie Press Association. Treisprezece regiuni din intreaga țara sunt in alerta de inundații, dupa ce ploile abundente au…

- La data de 19 ianuarie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Vagiulești au fost sesizati de o femeie, de 72 de ani, din comuna Vagiulești, cu privire la faptul ca, in seara de 18 ianuarie a.c., persoane necunoscute i-ar fi sustras, dintr-o camera a casei unde locuieste, suma de 1.400 de…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite în urma unui incendiu ce a avut loc sâmbata seara într-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Incendiul a avut loc în hotelul Eurostars David,…

- Din inregistrare rezulta ca incidentul a avut loc pe holul spitalului, chiar la intrarea in cabinetul medicului, iar o persoana il intreaba care este numele lui si doctorul, revoltat ca este filmat, agreseaza persoana respectiva. ''Au fost depuse doua plangeri la Politie, una din partea unei…

- Un politist de la Simleu Silvaniei a fost agresat de un coleg, la o petrecere ce a avut loc marti, dupa bilantul anual al institutiei, fiind internat in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau. 'A fost aseara o agresiune intre doi politisti de la Politia orasului Simleu Silvaniei.…

- Cel putin 48 de persoane au fost ranite astazi dupa ce un autobuz scolar s a izbit frontal de zidul unei case, in localitatea Eberbach din Germania, informeaza Realitatea.net. Printre victime sunt 43 de copii, anunta Daily Mirror, citand presa locala. Politia vorbeste despre zece raniti grav. Accidentul…

- Cel puțin 14 persoane au fost ranite într-o explozie produsa în noaptea de luni spre marti în centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citând politia locala, care a exclus, într-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. …

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul studentesc…

- O cladire rezidențiala din orașul belgian Anvers s-a prabușit dupa o deflagrație produsa in incinta, trei persoane, intre care și un copil, au fost scoase in viața de sub daramaturi, potrivit BBC. Originea exploziei puternice nu este cunoscuta. Poliția nu ...

- Aproape 130 de infractiuni la regimul rutier au fost constatate de politisti sambata, cand 467 de soferi au ramas fara permise de conducere, potrivit Politiei Romane, informeaza news.ro.Aproape 8.300 de politisti au actionat la nivel national, sambata, cand au fost organizate 284 de actiuni…

- Patru tineri au fost arestati joi de politia greaca in apropierea Atenei, acuzati de apartenenta la o organizatie terorista de extrema dreapta, informeaza AFP citand o sursa din politie. Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19…

- Doua mașini s-au izbit puternic una de cealalta, in aceasta dimineața, in Arad. In urma accidentului, unul dintre autoturisme a ajuns cu roțile in sus, iar partea din fața a celuilalt a fost distrusa. La fata locului au intervenit echipaje ale ambulantei si ale politiei, iar circulatia se desfasoara…

- Cel putin 13 persoane au murit, iar alte 163 au fost transportate de urgenta la spital, in urma ploilor abudente din sudul Californiei, care au dus la inundatii si aluncari de teren, au informat, marti, oficialii, relateaza site-ul postului BBC.

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local. Un purtator de…

- Un baiețel de 2 ani și 4 luni a disparut din fața casei din Vilcovu de Sus, județul Suceava, iar sambata peste100 de politisti, politisti de frontiera, pompieri, jandarmi și oameni din sat l-au cautat la pas, dar și cu caini de urma, camere de termoviziune si cu un elicopter MAI. Update: Baiețelul …

- Poliția de Frontiera a facut publice datele acumulate din ultimele 24 de ore, potrivit carora, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 58 137 traversari, dintre care un numar de 30 517 treceri pe sensul de ieșire din R. Moldova. Astfel, comparativ cu aceeași zi a anului…

- Politia din Berlin a prins miercuri un barbat in varsta de 21 de ani care evadase luni din inchisoarea Plotzensee, situata in nord-vestul capitalei federale a Germaniei, a anuntat ministrul justitiei in executivul orasului-stat Berlin, Dirk Behrendt, citat de dpa. Noua detinuti au evadat…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale: -…

- Noua persoane au fost ucise vineri, la sud de Cairo, intr-un atac comis de un jihadist inarmat la o biserica, ultimul dintr-o serie de atacuri care vizeaza comunitatea crestina din Egipt de la inceputul anului, potrivit autoritatilor.

- Noua persoane au fost ucise vineri, la sud de Cairo, intr-un atac comis de un jihadist inarmat la o biserica, ultimul dintr-o serie de atacuri care vizeaza comunitatea crestina din Egipt de la inceputul anului, potrivit autoritatilor, relateaza AFP. Atacul nu a fost revendicat imediat, insa crestinii…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise și alte șase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei și a birourilor unei agenții de presa afgane, au indicat responsabili afgani citați de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al Ministerului…