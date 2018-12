UPDATE: Amenintari cu arma, intr-un club vasluian!

Stiri pe aceeasi tema

- SCANDAL… Asta-noapte, politistii vasluieni au fost alertati, dupa ce, intr-un club din municipiul Vaslui, VOGUE, s-a iscat un scandal de proportii, in timpul caruia s-a folosit si o arma. Se pare ca doi barbati, care venisera sa petreaca, au intrat intr-o divergenta cu un paznic. In timpul conflictului…

- Patru autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier duminica seara pe DN 1A, in localitatea Zamfira. Potrivit primelor informații primite prin 112, nu ar exista victime. UPDATE ora 19.45: Accidentul s-a produs pe sensul de mers catre Ploiești, pe fondul nepastrarii distanței regulamentare de…

- UPDATE: Soferul vinovat s-a prezentat la sectia de politie. Acesta are 27 de ani, este din Podari, si a declarat ca s-a speriat si acesta a fost motivul pentru care a parasit locul accidentului. Politistii doljeni cauta autorul unui accident produs ...

- UPDATE: Barbatul care a sustras mai multe bijuterii care apartineau unei femei din tavita pentru lucrurile personale la controlul de securitate al Aeroportului Timisoara este politist italian si va fi cercetat in stare de libertate dupa ce asupra lui au fost gasite doua inele si o bratara. Politistii…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Liliacului cu Amurgului.Din primele informatii, un pieton a fost ranit. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care s a petrecut accidentul. UPDATE. Oficial…

- UPDATE: Principalul suspect in cazul tentativei de talharie de la o banca din Sectorul 2 - un tanar de 25 de ani din Bucuresti, a fost prins de politisti si dus la audieri la sediul Politiei Capitalei. "In aceasta dimineata, prin apel 112, in jurul orei 10:30, angajatii unei institutii bancare…

- HOTIE…Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi au descoperit si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca BMW X6, cautat de autoritatile din Marea Britanie in vederea confiscarii. Astfel, in data de 12 septembrie, politisti de frontiera…

- Polițiștii din Baltesti au fost sesizati de tatal minorei Marinescu Cristina Andreea, de 10 ani, din Podenii Vechi, despre faptul ca aceasta a disparut de la domiciliu. Din investigatiile efectuate a rezultat ca minora s-ar afla impreuna cu mama sa. Parinții sunt divortati, minora a fost incredințata…