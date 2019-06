UPDATE: Potrivit ISU Alba, este vorba despre o persoana de sex feminin in varsta de 86 a fost gasita conștienta, cu simptome de deshidratare. Persoana a fost transportata la CPU Sebeș pentru alte investigații medicale Pompierii au fost chemați sa intervina pentru deblocarea ușii unei locuințe pe strada Peneș Curcanul. Posibil persoana cazuta in casa […] The post UPDATE/ ALERTA la Sebeș! Pompierii chemați pentru deblocarea ușii unei locuințe pe strada Peneș Curcanul. Posibil persoana cazuta in casa appeared first on Ziarul Unirea .