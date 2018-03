Stiri pe aceeasi tema

- Cotatia actiunilor Facebook a inregistrat luni o scadere semnificativa, la deschiderea bursei de pe Wall Street, pe fondul dezvaluirilor privind exploatarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei de socializare, informeaza AFP, preluat de Agerpres. La scurt timp după debutul tranzacţiilor…

- Actiunile Facebook evoluau in scadere, luni, la deschiderea bursei de pe Wall Street, afectate de dezvaluirile privind folosirea de catre Cambridge Analytica a datelor personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale, scrie AFP.

- UPDATE Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit in scadere la 4,4 pe scara Richter magnitudinea cutremului inregistrat miercuri la pranz, la ora 12:24, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea. Si adancimea la care s-a produs seismul a fost revizuita in…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson si-a anulat punctele din programul sau pentru sambata, a doua zi a vizitei sale in Kenya, intrucat 'nu se simte bine', a anuntat un reprezentant al Departamentului de Stat al SUA, potrivit Reuters si AFP ''Secretarul de stat nu se simte bine…

- Vanzarile nete ale producatorul american de chimicale DowDuPont au inregistrat o crestere de 14% in al patrulea trimestru, depasind astfel estimarile Wall Street-ului, datorita economiei globale puternice care a dus la o crestere a cererii si a preturilor pentru produsele lor, scrie Reuters.…

- * Bursa japoneza a inchis sedinta de vineri in scadere cu 2,50%, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump a anuntat ca vor fi introduse taxe pentru importurile de aluminiu si otel. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 21.181,64 puncte, in scadere cu 542,83 puncte, comparativ cu valoarea…

- Sprijinul alegatorilor din Ungaria pentru Fidesz (dreapta), partidul premierului Viktor Orban, a scazut la 29% in februarie fata de 32% in luna precedenta, dar formatiunea este in continuare favorita la castigarea scrutinului de pe 8 aprilie, indica un sondaj publicat miercuri, preluat de Reuters.…

- Unsprezece oameni s-au simtit rau iar trei au fost transportati la spital, marti, dupa ce o scrisoare a fost deschisa la o baza militara americana din Arlington, Virginia, transmite Reuters. "Cineva a deschis o scrisoare si toata lumea de la birou a inceput sa se simta rau", a spus Leah…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut, joi, de politie cand iesea de la stomatolog, anunta presa rusa . Navalnii, care a organizat unele dintre cele mai mari demonstratii antiguvernamentale din Rusia in ultimii ani, a fost retinut de politie si pe 29 ianuarie, in…

- Preturile de consum din Statele Unite au crescut peste asteptari in ianuarie, in conditiile in care americanii au platit mai mult pentru benzina, chirii si asistenta medicala, marind presiunile asupra Rezervei Federale sa previna supraincalzirea economiei prin majorari ale dobanzilor, dar Wall Street…

- Volatilitatea bursei de pe Wall Street va depinde saptamana viitoare de doi indicatori importanti referitori la inflatia din Statele Unite, o crestere peste asteptari a acestora fiind posibil sa declanseze un nou val de scaderi ale actiunilor, potrivit analistilor intervievati de Reuters.Citește…

- Bursele din Europa au deschis ziua in scadere, dupa ce indicele Dow Jones a inregistrat luni o noua contractie puternica, potrivit Bloomberg, scrie news.ro.Și Bursa de la Bucuresti deschide in scadere, in ton cu pietele internationale. Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti inregistra…

- Bursa de pe Wall Street s-a incheiat din nou in scadere, iar indicele bursier Dow Jones a inregistrat, joi, o scadere de peste 1.000 de puncte, coborand cu 4,15- din valoarea initiala. Un alt indice important, S&P 500, a avut o scadere 100,6 puncte, coborand cu 3,75-, in timp ce valoarea indicelui Nasdaq…

- Bursele din Asia au deschis in scadere, vineri, dupa ce Dow Jones a inregistrat a doua cea mai mare scadere intr-o singura zi din istoria sa. Intr-o saptamana volatila pentru investitorii globali, vineri, in deschiderea sedintei de tranzactionare, indicele japonez Nikkei 225 a inregistrat o scadere…

- Bursa de pe Wall Street a inchis din nou in scadere, joi, iar indicele Dow Jones a inregistrat a doua cea mai mare scadere din istoria sa, de 4,2%, in timp ce randamentele obligatiunilor au crescut, relateaza MarketWatch. Indicele S&P 500 a incheiat tranzactiile in coborare cu 3,8%, iar Nasdaq…

- Turbulentele au revenit joi pe pietele financiare globale, bursele europene urmand tendinta bursei de pe Wall Street, transmite Reuters. Indicele bursier pan-european STOXX 600 a scazut cu 1,8% iar Mikael...

- Bursele europene au pus miercuri capat unui sir de sapte zile consecutive de pierderi, investitorii fiind incurajati de revenirea bursei de pe Wall Street si diminuarea volatilitatii, transmite Reuters, scrie agerpres.ro.

- Odata cu actiunile de pe Wall Street, care au inregistrat cresteri puternice marti, dupa o sedinta cu fluctuatii mari, si bursele din Asia incep sa isi revina la normal. Actiunile japoneze si-au revenit, cu o crestere de 3,1-, dupa ce marti inregistrasera o pierdere de 4,4-. Miercuri, indicele japonez…

- Pietele bursiere din Asia inregistrau cresteri miercuri, dupa ce Bursa de pe Wall Street a revenit marti pe verde, incheind perioada de turbulente care s-a propagat ulterior la nivel mondial, transmite Reuters, preluata de Agerpres. În timp ce majoritatea analiştilor se aşteaptă…

- A fost o veritabila unda de soc dupa ce indicele Dow Jones, principalul indice al bursei de pe Wall Street, a inregistrat, luni, cea mai mare scadere din ultimii ani, indeosebi raportat la momentul crizei din 2008. Efectele se resimt in toata lumea, potrivit TVR1, care mentioneaza ca pietele asiatice…

- Preturile actiunilor din Statele Unite au scazut brusc cu peste 1.100 de puncte, in cea mai mare cadere dintr-o singura zi de la criza financiara care a avut loc in urma cu un deceniu. Instabilitatea pietei a inceput vineri, cand Departamentul Muncii a facut publice datele privind angajatii. Acestea…

- Prabusirea indicelui Dow Jones se resimte marți in intreaga lume. Bursele din Asia au inchis pe scadere, iar cele europene au inregistrat pierderi importante. Analistii spun ca este vorba despre cea mai mare scadere de la referendumul pentru Brexit. Unda de soc a pornit dupa ce principalul…

- Indicele bursei americane Dow Jones a inregistrat o scadere de 4,6%, cea mai mare din ultimii ani. Toți indicii bursieri de pe piața americana sunt in recul, iar acțiunile companiilor au scazut puternic.

- Dupa o zi de luni in care Wall Street-ul s-a resimtit puternic, centrele financiare asiatice cu Tokyo in frunte au urmat tendinta de scadere, investitorii trecand rapid de la euforia ultimelor luni la sentimentul de soc si panica. Pe bursa de la Tokyo, indicele Nikkei a scazut cu peste 6% in debutul…

- Actiunile companiei PayPal au scazut cu 12% dupa ce fosta companie-mama, eBay a anuntat ca va colabora cu un nou partener pentru procesarea platilor primare, potrivit Reuters. Ebay a anuntat ca pentru procesarea platilor pe plan global va colabora cu compania olandeza Adyen. Clientii…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, marti, un curs de 4,6474 lei pentru un euro, in scadere cu 0,66 bani (-0,14%) fata de cotatia de 4,6540 lei anuntata in sedinta precedenta. De asemenea, leul a câştigat 0,56 bani şi în raport cu dolarul american, care a ajuns la un curs…

- Informatia a aparut pe fondul temerilor ca un nou an cu bonusuri scazute i-ar putea determina pe bancherii de investitii sa plece la banci mai generoase, potrivit unor surse citate de saptamanalul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Reprezentantii Deutsche Bank au refuzat sa comenteze. In luna…

- Update – 14:20 – Cel puțin 40 de persoane au murit și alte peste 140 au fost ranite, dimineața, in urma unui atentat produs in capitala afgana, Kabul. Atentatul a fost revendicat de talibani. Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante…

- Citigroup a inregistrat o pierdere trimestriala de 18 miliarde de dolari, in urma unor taxe introduse de noua reforma fiscala din Statele Unite, insa castigurile ajustate depasesc totusi asteptarile Wall Street-ului, potrivit Reuters. Reforma, semnata luna trecuta de presedintele Donald…

- Unul dintre principalii indici ai bursei de pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average, a depasit marti, pentru prima data in istorie, pragul de 26.000 de puncte, sustinut de rezultatele trimestriale bune ale companiilor americane si de indicatorii economici pozitivi, transmite Reuters.

- Cotatia barilului de petrol Brent la bursa ICE Futures din Londra a depasit 70 de dolari, pentru prima data din noiembrie 2014, dupa ce Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anuntat ca va continua sa limiteze furnizarea, transmite Reuters.Joi, cotatia barilului de petrol Brent…

- Principalii indici ai bursei de pe Wall Street au noi maxime, dupa anuntarea castigurilor din trimestrul IV 2017, incepand cu rezultate solide din partea bancilor si cresterea vanzarilor cu amanuntul, care determina optimismul investitorilor cu privire la cresterea economica, noteaza Reuters.

- Cotatia barilului de petrol Brent la bursa ICE Futures din Londra a depasit 70 de dolari, pentru prima data din noiembrie 2014, dupa ce Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anuntat ca va continua sa limiteze furnizarea, transmite Reuters, prelauta de Agerpres. Joi, cotaţia barilului…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters.

- Cotatia barilului de petrol light sweet crude (WTI) la bursa New York Mercantile Exchange a ajuns miercuri la cel mai ridicat nivel din 2014, pe fondul majorarii cererii si al reducerii productiei anuntata recent de Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC), transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, un curs de 4,6434 lei pentru un euro, in scadere cu 1,37 de bani (-0,29%) fata de cotatia de 4,6571 lei anuntata in sedinta anterioara. Potrivit BNR, leul a castigat teren si in raport cu dolarul american, pana la valoarea de 3,8700 lei, cu 3,39 bani…

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmit AFP si Reuters. In jurul orei 12:50 la Tokyo (03:50…