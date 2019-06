UPDATE Accident foarte grav pe Autostrada A1: trei morti si un copil in stare grava

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri dimineata, pe autostrada A1 intre Traian Vuia și Timisoara s-a petrecut un teribil accident rutier. Un șofer care circula pe contrasens a lovit din fața un autoturism care rula normal. In mașina care mergea regulamentar se aflau doi copilași și trei adulți. Doi dintre adulți au murit pe loc iar…

- Trei romani au murit si alti patru au fost grav raniti sambata dimineata dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu camion pe o autostrada din nord-estul Frantei, informeaza surse concordante citate de France Presse. Accidentul s-a produs in jurul orei 04.15 GMT pe o autostrada din…

- Cel putin doi cetateni romani sunt in stare grava dupa ce un microbuz inmatriculat in Romania s-a rasturnat pe o autostrada din Germania, anunta autoritatile germane, citate de site-ul de stiri HNA.de potrivit mediafax. Accidentul a avut loc duminica dupa-amiaza pe autostrada A44, in apropierea…

- Un barbat a fost lovit de o mașina in timp ce traversa Calea Șagului din Timișoara. Accidentul s-a produs pe porțiunea dintre intersecția de la Turist și sensul giratoriu de la Shopping City și, conform martorilor oculari, barbatul izbit de mașina ar fi trecut strada prin neregulamentar, la 30 de metri…

- O persoana a fost retinuta si dusa la audieri la sediul Politiei Belint, iar o alta a ajuns in stare grava la spitalul din Lugoj dupa o cearta intre ciobani, care a degenerat. Se pare ca cei doi s-au luat la bataie pe un camp dintre localitatile Belint si Babsa, iar unul dintre ei a scos la un moment…