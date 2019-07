UPDATE: Accident cu 3 victime, intre care un copil de 3 ani, la Tutova!

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost ranit, miercuri, la o ferma agricola din Tutova, dupa ce o schela pe care incerca sa o monteze a cazut peste el, pe fondul vantului foarte puternic. Reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Vaslui au demarat verificari si urmeaza sa stabileasca masurile legale in…

- Echipajele ISU Buzau incearca sa salveze un copil, o fetita de 10 ani, aflata pe o insula si surprins de ape pe raul Slanic in localitate Beceni, sat Gura Dimienii, zona stadionului din localitate. E.S. UPDATE - Potrivit martorilor aflati la fata locului intervine echipajul ISU din localitatea Beceni.…

- SILITOARE… Sunt frumoase, inteligente, ambitioase si talentate si au toate artibutele necesare sa atace succesul! Este vorba despre trei sefe de promotie, trei fete ambitioase, despre care cu siguranta vom mai auzi: Petra Catalina Savin de la Scoala Gimnaziala „Iorgu Radu” din Barlad, Georgiana Nicoleta…

- UPDATE : ISUJ “Podul Inalt” Vaslui a intervenit in ultimele 48 ore astfel: - evacuarea apei din 80 de curți in localitațile Valea Mare, Negrești, Dumeștii Noi, Barlad, Brodoc, Muegeni, Schineni, Carja; - evacuarea apei din 13 case inundat in localitațile: Barlad, Carja, Brodoc, Dumești, Zorleni, Pogana;…

- Salvatorii au fost solicitati sa intervina de urgenta in aceasta dupa amiaza in statiunea Mamaia Sat. Din primele informatii ar fi vorba despre un copil de 2 ani, cazut de la etajul 5.UPDATE. 1Potrivit SAJ Constanta,un copil 3 ani a cazut de la etajul 5. Micutul este in coma, diagnosticat cu traumatism…

- Fostul presedinte al Romaniei Ion Iliescu ramane in continuare sub tratament la Spitalul Universitar de Urgenta Elias din Capitala, anunta reprezentantii unitatii spitalicesti, care precizeaza ca starea de sanatate a fostului sef de stat evolueaza favorabil.

- INITIATIVA…Asociatia „Nascuta Inger” impreuna cu voluntarii sai din Barlad, organizeaza flashmob-ul intitulat “Zambeste si imbratiseaza orice copil!” ce va avea loc sambata, 1 iunie, concomitent in sapte orase, respectiv in Piatra Neamt, lasi, Roman, Vaslui, Bucuresti, Barlad, Bicaz. Actiunea vine ca…

- Un copil mic a fost ranit in aceasta seara (duminica seara), in cartierul Sud al Focșaniului, dupa ce a fost accidentat de o mașina. Evenimentul a avut loc intr-o parcare. Martorii spun ca micuțul a ieșit dintre mașini, iar șoferul nu l-a vazut. La fața locului au ajuns polițiștii, fiind așteptata ambulanța.…