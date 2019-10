UPDATE: 39 de morţi, descoperiţi într-o remorcă de TIR Poliția britanica a descoperit 39 de morți intr-o remorca de TIR din parcul industrial Waterglade din zona Essex de langa Londra, informeaza BBC. Șoferul tirului a fost arestat. Cadavrele au fost descoperite in urma unui apel al numarul de urgența facut dimineața in jurul orei 03.40 (ora Romaniei).Parcul industrial Waterglade este situat pe Tamisa, la aproximativ 30 kilometri de centrul Londrei. Potrivit autoritaților, camionul a venit din Bulgaria, intrand duminica in Marea Britanie prin portul galez Holyhead. ”Suntem in procedura de identificare a victimelor, dar apreciem ca aceasta ar putea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

