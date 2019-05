Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Vaslui a rupt cu bataia un barbat, fara sa stie ca e filmat, apoi i-a facut dosar de ultarj. Imaginile au fost facute publice si sunt de o violenta greu de imaginat. Totul s-a intamplat in comuna Pochidia, unde un barbat de 42 de ani, Iulian Nechifor, tata a sase copii s-a certat cu…

- UPDATE: In jurul orelor 14,00, o echipa de pirotehnisti de la Iasi a ajuns in Statia CFR Barlad, unde a interveni, pentru a stabili daca bagajul din tufis reprezinta sau nu, un pericol. Dupa aproximativ 30 de minute, timp in care s-a creat destul agitatie, dar si momente hilare, din partea unor gura-casca,…

- Potrivit sursei citate, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat precipitatii la nivelul intregii tari, cantitati importante fiind semnalate in judetele Vaslui, Bacau si Neamt: 96,8 l/mp la sh Bacesti, raul Barlad), 83,5 l/mp la sh Lipova (raul Lipova), 71 l/mp la sh N.Balcescu (raul Siret), 66,5 l/mp…

- UPDATE: Soferul care a provocat accidentul are 18 ani si jumatate si are permisul luat de numai cateva luni! Initial, martorii au declarat ca tanarul ar fi fost insotit de o domnisoara, insa, in fata politistilor, acesta a sustinut ca era singur in masina, iar, in masina din spatele sau erau, de fapt,…

- UPDATE 3: Potrivit purtatorului de cuvant IPJ Vaslui, masina implicata in accident era taxi, dar nu fusese solicitata pentru o cursa. „Soferul in varsta de 41 ani s-a deplasat in Ivanesti pentru a-si lua familia si inca alte cateva cunostinte. Acesta a fost supus testarii cu alcooltestul, iar rezultatul…

- ULTIMA ORA: In urma cu cateva momente, o minora de 13 ani a fost accidentata grav de o mașina in fața magazinului Berlin din zona Gradinii Publice, pe strada Republicii. Aparent, fetița a traversat neregulamentar strada, fiind luata in plin de o Dacie Logan cu numar de Vaslui și azvarlita pe…

- O mașina din Vaslui zace abandonata de mai bine de trei luni intr-o parcare din Germania. Descoperirea a fost facuta de un șofer roman de TIR, care a facut o poza și a distribuit-o pe rețelele de socializare, in speranța ca așa va fi identificat proprietarul. Primele informații au venit deja și se pare…

- Doi barbati din judetul Braila au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, in urma unui accident provocat de unul dintre ei, care s-a urcat la volan sub influenta alcoolului, se arata intr-o informare transmisa marti de Inspectoratul Judetean de Politie Galati. Potrivit sursei citate, pe DE…