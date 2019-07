UPDATE 2: Bărbat în stop cardiorespirator, în urma unui accident pretrecut în Lechința Un grav accident rutier s-a produs luni dimineața, pe un drum din comuna Lechința. Deocamdata nu se cunosc imprejurarile in care s-a produs evenimentul rutier. Potrivit primelor informații transmise de ISU Bistrița-Nasaud, in urma unui accident rutier, care a avut loc in Lechința, un barbat a fost grav ranit și a intrat in stop cardiorespirator. Medicii ii aplica manevre de resuscitate, incercand sa ii salveze viața. „Echipajele de intervenție au gasit la locul indicat o victima de sex masculin, in stop cardiorespirator. A fost inceput protocolul de resuscitare și a fost alocat in sprijin echipajul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

