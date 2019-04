Stiri pe aceeasi tema

- UPC Romania si-a notificat clientii ca va majora preturile abonamentelor de televiziune si internet, de la 1 mai, la numai sase luni de la ultima scumpire. Compania se alatura altor doi giganti telecom care au anuntat scumpiri, in urma ordonantei 114.

- Pretul pentru fiecare serviciu fix - voce fixa, internet, TV - si pentru fiecare abonament mobil, pentru clientii rezidentiali, va fi majorat cu 0,42 euro, TVA inclus, (0,35 euro, fara TVA), adica aproximativ 2 lei. Compania precizeaza ca majorarea nu se aplica optiunilor de televiziune, ratelor la…

- Serviciul de filme online Netflix testeaza prețuri mai mari pentru abonamentele noi in Romania pentru clienții noi, dupa ce a crescut prețurile și in SUA. Astfel, prețul abonamentului de 8 euro a crescut la 9 euro, cel de 10 euro a ajuns la 12 euro, iar cel de 12 euro a urcat la 15 euro. Abonamentul…

- Compania S.C. BMC TRUCK&BUS S.A. din Romania, participanta la licitația privind procurarea 31 de autobuze pentru Chișinau, scrie ca licitație este una „ilegala” și acuza Pimaria Chișinau de minciuni in privința motivelor invocate pentru care a fost aleasa compania Unipay.

- Comisia Europeana estimeaza ca Romania va inregistra o crestere economica de 3,8%, in acest an, laolalta cu o inflatie de 3,3%. Oficialii europeni analizeaza, in cel mai recent raport, si impactul ordonantei lacomiei.

- Ministerul Sanatatii și UNICEF au lansat, marti, o campanie de promovare a vaccinarii cu ROR (rujeola-oreion-rubeola) “Copilaria cel mai frumos cadou”, care are scopul de a informa parintii despre importanta vaccinarii copiilor. Compania vizeaza, in special, comunitatile vulnerabile din Romania.Ministerul…

- RCS & RDS | Veste șoc pentru abonați! Tarifele la DIGI cresc! RCS & RDS, cel mai mare furnizor de cablu și internet din Romania, le-a dat o veste proasta abonaților sai: tarifele la internet și la televiziune vor crește. Astfel, tarifele la internet și televiziune la RCS & RDS se vor scumpi de la 1…

- RCS&RDS anunta ca, de la 1 martie, va majora pretul pentru anumite servicii. Compania precizeaza ca a luat aceasta decizie pentru a reactiona la cresterea continua a costurilor pe care le suporta. "Digi | RCS & RDS a investit si continua sa investeasca in calitatea serviciilor pe care le ofera.…