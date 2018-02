Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american de comunicatii prin cablu Liberty Global a anuntat vineri schimbari operationale ale operatiunilor din Europa Centrala si de Est. Incepand cu 1 aprilie 2018, Robert Redeleanu, in prezent director general al UPC Romania si UPC Ungaria, este numit director general al UPC Polonia si va…

- Si asta pentru ca, la prima vedere, Romania parea aparata de asemenea derive. Cele doua tari care o apucasera deja pe drumul anti-liberalismului, Ungaria si Polonia, aveau caracteristici care lipseau Romaniei. Polonia era - si este - mai bogata decat Romania, deci are o marja de manevra care noua ne…

- „Exista, intr-adevar, o anumita diferențiere pe anumite poziții fundamentale ale Uniunii Europene (UE), in care țarile din Europa Centrala și de Est, cum e Polonia, au opinii diferite. Una din aceste teme, pe care o știm cu toții, este problema imigranților și a cotelor pentru primirea de imigranți.…

- UPC celebreaza anul acesta 25 de ani de prezența pe piața din România și de inovație în tehnologie. Startul campaniei “25 de ani de inovație” este marcat prin lansarea ofertei aniversare: 25% reducere pentru o perioada de 25 de luni pentru pachetele de servicii HAPPY HOME®,…

- Digitalizarea administratiei publice din Romania se afla intr-o perioada de regres „major“ fata de procesele similare din Europa si din lume, anul trecut investitiile in serviciile informatice si de software ajungand la circa 200-250 de milioane de euro, la jumatate fata de maximul atins in 2015,…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune. China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele…

- Romania si Polonia se confrunta cu cea mai mare rotatie de personal in domeniul medical, trei sferturi dintre angajatii din acest sector spunand ca au avut perioade fara slujba in ultimii 3 ani, potrivit unui studiu realizat de KRUK, care arata si ca o treime dintre romanii care lucreaza pe aceasta…

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze "strict in limita competentelor", dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care probabil vizeaza Polonia, Ungaria si Romania.

- connect: Ne puteți oferi o scurta carte de vizita profesionala? Yanmin Wang: Lucrez in cadrul acestei companii inca din anul 1999, deci de mai bine de 18 ani. In ultimii 14 ani am lucrat in cadrul departamentului R&D – Dezvoltare și Cercetare. Prima mea funcție a fost Head of smartphone division, așa…

- Fortele armate ale SUA in Europa au anuntat joi ca Divizia 1 Infanterie va inlocui Divizia 4 Infanterie la conducerea centrului de comanda si control de la Poznan (vestul Poloniei), transmite PAP. Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o expansiune de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat, marti, de Banca Mondiala. De asemenea, institutia financiara internationala se asteapta…

- Clujenii mai au pe lista de transferuri trei jucatori, iar doi dintre ei si-au dat deja acordul pentru venirea la CFR. Liderul Ligii 1 vrea sa-si “betoneze” lotul pentru play-off. Clujenii s-au inteles si cu doi jucatori straini, pe langa transferurile lui Tucudean si Costache, spune Iuliu Muresan.…

- In scurt timp, Nicolae Stanciu va pleca de la Anderlecht la Sparta Praga, club ce le va oferi belgienilor in jur de 4.7 milioane de euro, socotind si bonusurile de performanta. Ar fi cel mai scump transfer efectuat vreodata de o formatie din Cehia. Dar, Anderlecht va pierde bani fiindca a achitat…

- Bavaria intentioneaza sa stabileasca o alianta cu tarile din Europa Centrala, a declarat seful executivului landului situat in sud-estul Germaniei, Horst Seehofer - care este si liderul Uniunii Crestin-Sociale (CSU) -, dupa convorbirile avute vineri, in localitatea bavareza Seeon, cu premierul ungar…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte și incalțaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De altfel, la nivel european, cheltuielile anuale pentru…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, s-a intalnit ieri cu omologul sau ungar Viktor Orban la Budapesta pentru discutii privind cooperarea politica si economica, transmite Reuters, informeaza Bursa.ro . "Am discutat despre o banca de dezvoltare pentru tarile grupului de la Visegrad. Ne putem permite…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Revolutia democratica care a invinsese in Europa Centrala dupa prabusirea imperiului sovietic este in pericol sa fie inversata. Din cauza ca UE este incapabila sa descurajeze acest proces in Polonia si Ungaria, a treia tara postcomunista, Romania, se grabeste sa inverseze reformele anticoruptie pe…

- "Din punct de vedere european, e putin ciudat ca in Romania lupta impotriva coruptiei, lupta pentru intarirea justitiei, lupta pentru sprijinirea procurorilor in desfasurarea meseriei lor nu este imbunatatita, ci, dimpotriva, este impiedicata. E un pic ciudat. In mod normal, te-ai astepta ca un stat…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times. Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea…

- România, Ungaria, Polonia, Bulgaria sunt câteva dintre țarile estice, enumerate într-un editorial al Financial Times, în care independența justiției este pusa în pericol. "Daca acest conflict nu va fi rezolvat cât mai curând, s-ar putea ca cea…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1040 legi adoptate intre 1 august 2016 – 1 august 2017 in șase țari din Europa Centrala și de Est (ECE). Clasamentul se menține neschimbat fața…

- Interviu cu Andrei Plesu, filosof, scriitor si istoric al artei. In aceasta saptamana, Plesu a primit titlul de doctor honoris causa al Universitatii „Al.I. Cuza". - Unde credeti ca a gresit nationalismul, pornit pana la urma ca o forma de a pastra identitatea unui popor in contextul globalizarii agresive,…

- Fosta sefa a UPC Romania, Severina Pascu, in prezent managing director al operatiunilor din Europa Centrala si de Est (CEE) ale Liberty Global, unul dintre cele mai mari grupuri de comunicatii prin cablu din lume, va conduce toate activitatile diviziei Consumer din Elvetia si Austria, pastrand responsabilitatea…

- Potrivit Ziarul Financiar, Fondul de investitii Penta a semnat preluarea A&D Pharma, grupul din care face parte Sensiblu. Suma pentru care s-au ințeles cele doua parți s-ar duce chiar spre 400 de milioane de euro. A&D Pharma este cel mai mare distribuitor de medicamente de pe piata…

- Romanca Severina Pascu, care ocupa din anul 2015 functia de managing director pentru Europa Centrala si de Est a grupului american Liberty Global (UPC), cel mai mare operator de cablu si internet fix din lume, a fost promovata si va prelua responsabilitati suplimentare in cadrul operatorului pe…

- La Complexul Turistic si de Natatie Targoviste s-a desfasurat, in week- end ul trecut , Concursul Tarilor Central Europene la Inot, juniori mici, aceasta fiind cea mai importanta competitie de gen organizata in ultimii ani , in Romania. Au participat sportivi din Polonia, Slovenia, Serbia, Macedonia,…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- In timp ce marile banci centrale ale lumii se pregatesc sa-si restranga stimulentele de politica monetara, banca centrala a Ungariei a decis sa-si lanseze propriul program de relaxare monetara, scrie Bloomberg. Banca centrala ungara va incepe sa achizitioneze titluri bazate pe credite ipotecare…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale și strategice in spațiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, luni, la Budapesta, la reuniunea Vișegrad (Ungaria, Polonia, Republica Ceha, Slovacia) cu Bulgaria, Croația, Grecia, Romania, Slovenia și Serbia, context in care a aratat ca, pentru țara…

- Pe 4 octombrie, Comisia Europeana a transmis Romaniei cinci decizii care includ doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie. In…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Majoritatea cetațenilor central și est-europeni se opun politicii Uniunii Europene in domeniul migrației și tot mai multe persoane din regiune sprijina poziția Ungariei care este impotriva acestei politici, releva un sondaj de opinie realizat recent de institutul Nezopont, citat miercuri de MTI.…

- Asiguratorul austriac Vienna Insurance Group (VIG), a obtinut in primele noua luni ale anului un profit de 8,9 milioane euro pe plan local, in crestere cu 39% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce primele brute subscrise au scazut cu 4,7%, la 373 mil. euro, potrivit raportului privind…

- Corespondența de la Sorin Popescu: Eurodeputați romani au confirmat la o intalnire cu presa din Romania riscul ca in cadrul instituțiilor europene sa se incerce o modalitate de condiționare a acordarii fondurilor europene de situația statului de drept, dar au apreciat ca o astfel de masura este dificil…

- Romania a urcat opt poziții, pana pe locul 42, din 190, in clasamentul global PwC Paying Taxes 2018, care masoara ușurința cu care o companie iși poate plati taxele și impozitele. Clasamentul Paying Taxes este parte integrantă a raportului Doing Business, realizat în fiecare an de Banca Mondială…

- Solutiile Microsoft vor ajunge mai usor si mai rapid la partenerii si clientii din regiune. Tech Data a semnat un nou parteneriat strategic pentru a accelera adoptarea gamei complete de solutii software si cloud Microsoft, in Romania, Polonia, Cehia, Slovacia si Ungaria. Acordul dintre Tech Data si…

- Cooperarea China-CEEC (sau cooperarea „16+1“) este o noua platforma de colaborare creata in 2012 de China si 16 tari din Europa Centrala si de Est - Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia,…

- In tarile unde nu sunt legi clare, apar fraude, crește corupția și se pierde increderea investitorilor. Astfel, acordarea sumelor de bani ar putea fi condiționata de transparența și integritatea statului respectiv, scrie digi24.ro. Primele state vizate de acest mecanism ar fi Ungaria și Polonia,…

- România trebuie sa se poziționeze ferm alaturi de nucleul dur al Uni­unii Europene, reprezentat de "motorul franco-german", precum și sa se pregateasca pentru aderarea la zona euro, considera deputatul USR Matei Dobrovie, membru al Comisiei de politica externa a Camerei Deputaților.…

- Conform clasamentului realizat de IMD World Competitiveness Center in anul 2017, prezentat intr-un comunicat al INACO, remis marti Agerpres, Europa domina si in acest an, primele cinci pozitii in top fiind ocupate de Elvetia, Danemarca, Belgia, Austria si Finlanda. Ultimele pozitii in clasamentul…