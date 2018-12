Dupa un an 2018 incercat de "mari diviziuni", presedintele francez, foarte nepopular, a facut luni apel la francezi "sa se descurce mai bine" in 2019 si sa regaseasca controlul asupra "vietii lor cotidiene" si a "destinului lor", relateaza AFP.



"Sa incetam sa ne desconsideram sau sa lasam sa se creada ca Franta ar fi o tara unde solidaritatile nu exista, unde ar trebui cheltuiti mereu mai multi bani", a spus presedintele la Palatul Elysee, in contextul in care adunari ale "vestelor galbene" au avut loc la Paris si in mai multe orase din provincie.



"Putem sa ne descurcam…