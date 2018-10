Unveiler nu cedeaza in fata Brexitului si ramane in Marea Britanie. Miza: indicele bursier FTSE 100 Producatorul britanico-olandez Unilever a decis sa ramana in Marea Britanie, in ciuda Brexitului. Unilver si-a anulat decizia de a se muta definitiv in Rotterdam si va ramane cu operatiuni in ambele tari. Vino la retailArena pe 24 si 25 octombrie, la hotel Sheraton pentru a afla mai multe insighturi despre industria de retail si FMCG! Detalii despre participare, aici! Vino la retailArena pe 24 si 25 octombrie, la hotel Sheraton pentru a afla mai multe insighturi despre industria de retail si FMCG! Detalii despre participare, aici! Producatorul voia sa isi mute operatiunile in Rotterdam pentru a-si simplifica structura dobandita in urma fuziunii dintre britanicii Lever Brothers si compania olandeza Margaria Unie in 1930. Dubla structura britanico-olandeza… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

