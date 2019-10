Stiri pe aceeasi tema

- Patru traficanti de droguri i-au salvat vineri de la inec pe trei agenti ai Garzii civile spaniole, in timp ce erau urmariti de catre acestia pe mare, dar gestul lor nu i-a scutit de a fi arestati pentru transportul a trei tone de hasis.

- Donald Trump a fost criticat și acuzat ca a ironizat-o, marti, pe Twitter, pe Greta Thunberg, adolescenta suedeza de 16 ani, care a ținut un discurs inflacarat in fața liderilor lumii, la summitul ONU pentru clima. "Pare o tanara foarte fericita care priveste spre un viitor luminos si minunat. Cat de…

- Rusia a lansat luni ample manevre militare anuale, urmand sa mobilizeze pana sambata circa 128.000 de persoane in centrul tarii, intre care militari si piloti chinezi, cu un scenariu de respingere a unui atac islamist, potrivit AFP, potrivit Agerpres.Organizate in principal in regiunea Orenburg,…

- Aseara, in cea de-a șasea zi a Festivalului Internațional George Enescu, melomanii s-au bucurat de nu mai puțin de patru concerte-bijuterie. La Sala Mare a Palatului, in seria Mari Orchestre ale Lumii, a avut...

- Evenientul este organizat de Spitalul Militar Central și reunește doua manifestari științifice aflate la a VII-a, respectiv, a VIII-a editie. Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” (SUUMC)/ Sectia Clinica Gastroenterologie si Laboratorul de Endoscopie digestiva diagnostica…

- Sanders, senator independent de Vermont, a afirmat intr-un comunicat ca potrivit planului sau guvernul ar negocia si plati datoriile restante care au fost raportate la agentiile de credit. Propunerea ar abroga unele elemente ale reformei privind falimentul din 2015 si ar permite ca si alte datorii…

- Miliardarul american David Koch, care a cheltuit impreuna cu fratele sau Charles sute de milioane de dolari pentru a influenta politica americana, a decedat, a anuntat vineri fratele sau, relateaza AFP. ”Cu inima grea, anunt disparitia fratelui meu David”, a anuntat Charles Koch, CEO-ul conglometarului Koch…

- Toti dictatorii lumii au spus asta. Toti satrapii sangerosi din istoria lumii si-au visat adversarii stersi din memoria istoriei. Si toti au incercat s-o si faca, indiferent de epoca istorica, folosind acelasi principiu anihilator: le-au sters imaginea dupa ce i-au condamnat la moarte, pe ei si orice…