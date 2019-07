Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10 iulie a.c., politisti din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au fost sesizati prin apelul 112 cu privire la faptul ca pe strada Traian din municipiu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu o victima. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca un tanar, de…

Un jurnalist a lovit o persoana mai in varsta pe trecerea pentru pietoni de la Kaufland, dupa care a fugit de la locul accidentului!

- Mesaje emotionante dupa moartea tanarului din Cluj, ucis pe trecerea de pietoni in urma cu doua zile. "Vasi pleaca in mormant cu principiile lui, cu valoroasa lui inteligența și nemarginita lui bunatate. Iar noi ramanem cu golanii, hoții, incompetenții și smecherii care nu pațesc nimic, sfideaza tot…

- Un baiat de 13 ani a ajuns, sambata, in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa pe bicicleta, pe trecerea de pietoni, o strada, chiar in fata Inspectoratului de Politie...

- „Azi, în jurul orei 10:00, un pieton a fost lovit pe trecerea de pietoni de pe strada Horea, colț cu Crișan. Accidentul a fost surprins de camera mea de bord. Soția mea fiind la volan, a mai mers câteva sute de metri, a parcat și s-a întors cu filmarea la locul faptei (3 minute…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a clasat dosarul deputatului Adrian Mocanu, in care acesta era cercetat pentru accidentarea unei tinere pe trecerea de pietoni și parasirea locului accidentului. Deputatul se considera o victima a poliției. Pe 21 februarie, Mocanu circula pe…

- Accident grav in aceasta dupa-amiaza pe Calea Aradului din Timișoara. Un pieton care trecea strada regulamentar a fost izbit in plin de o mașina, pe trecerea de pietoni din dreptul Facultații de Agronomie. „Un barbat in varsta de 42 de ani a condus un auto pe calea aradul dinspre strada miresei spre…

- FBI asista Departamentul pentru Siguranța Publica din orasul californian Sunnyvale dupa ce o mașina a intrat, marti seara, in opt pietoni marți seara, au spus autoritațile, potrivit abc7news.com. FBI nu a deschis o investigație și cazul a ramas Departamentului de ...