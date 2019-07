Unul dintre primii prizonieri ai lagărului nazist Auschwitz a murit "Am aflat cu mare regret de decesul lui Kazimierz Albin, ultimul dintre supravietuitorii primului convoi de polonezi din lagarul german Auschwitz (numarul 118)", a scris muzeul lagarului pe contul sau de Twitter. Nascut in 1922, Albin a fost arestat de germani in ianuarie 1940 in Slovacia, in timp ce incerca sa fuga din Polonia ocupata. La 14 iunie 1940, el a fost deportat la Auschwitz cu primul convoi de prizonieri polonezi. Ei au fost insemnati cu numere de la 31 la 758, Albin fiind al 118-lea. Treizeci de detinuti de drept comun german serveau deja acolo in calitate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Se pare ca toate partile au inteles ca lucrul de care este nevoie este sa se vina cu un nou set de posibile nominalizari, un nou set de combinatii", a declarat Pellegrini presei la bordul avionului cu care revenea in Slovacia de la summitul extraordinar al UE. "Cred ca, avand in vedere cum…

- "Astazi am trimis o solicitare de oferta partenerilor nostri americani privind achizitia a 35 de avioane F-35A, impreuna cu un pachet logistic si de instruire", a scris Blaszczak pe Twitter.Statele Unite ar urma sa isi extinda vanzarile de avioane de lupta F-35 la cinci tari, printre care…

- O poloneza de 29 de ani, care este deja mama unui copil, a nascut șase copii in Cracovia, a anunțat spitalul universitar al acestui oraș din sudul Poloniei, scrie hotnews.ro.Cei șase copii au fost aduși pe lume prin cezariana, in a 29-a saptamana de sarcina.

- Cei sase copii au fost adusi pe lume prin cezariana, in a 29-a saptamana de sarcina. Copiii, patru fete si doi baieti, au o greutate intre 890 de grame si 1,3 kg, potrivit doctorilor. "Atat mama, cat si copiii sunt bine", a spus o purtatoare de cuvant a spitalului. "Copiii sunt inca in incubator, unul…

- O poloneza de 29 de ani, care este deja mama unui copil, a nascut luni șase copii in Cracovia, a anunțat spitalul universitar al acestui oraș din sudul Poloniei, relateaza AFP. Cei șase copii au fost aduși pe lume prin ...

- "In urma cu 15 ani, in aceasta zi, 10 tari si-au ocupat locul de drept in inima uniunii noastre", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. "Am profitat de acel moment unic si am reconciliat istoria Europei cu geografia", a adaugat seful executivului european, care a insistat…

- Program comun CE și BEI Comisia Europeana si Banca Europeana de Investitii (BEI) au lansat luni un program comun pentru finantarea de imprumuturi pentru tineri agricultori, in valoare de 1 miliard de euro, potrivit unui comunicat al executivului european, informeaza AFP. Acest program, finantat in totalitate…