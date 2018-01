Stiri pe aceeasi tema

- Ultima noutate din scandalul in care este implicat fostul politician Cristian Boureanu reaprinde spiritele. In procesul in care fostul deputat este judecat pentru ultraj și tulburarea liniștii și a ordinii publice, polițistul agresat de Boureanu cere o suma imensa drept despagubire

- Agentul de la Rutiera pe care Cristian Boureanu l-a lovit in iunie anul trecut ii cere fostului politician 50.000 de euro daune morale. Cererea este in atentia magistratilor Judecatoriei sectorului 1, instanta la care la aceasta ora se desfasoara un nou termen din procesul in care Cristian Boureanu…

- Politistii si procurorii au descins joi dimineata la sase locuinte ce apartin unor indivizi care au fost implicati, in urma cu cateva zile, in scandalul din zona garii Oravita. Oamenii legii au anuntat ca actiunea s-a desfasurat in cadrul dosarului penal deschis in data de 12.01.2018 in care patru barbati…

- Judecatoria Sectorului 5 a admis luni cererea de eliberare conditionata formulata de fostul europarlamentar Adrian Severin, condamnat la 4 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si luare de mita, informeaza Agerpres. Decizia nu este definitiva. Fostul europarlamentar Adrian Severin ...

- Academia Rapid a pierdut definitiv dreptul de a deveni personalitate juridica dupa ce Tribunalul București a respins cererea giuleștenilor ca fiind "tardiv formulata". Judecatorii au luat aceasta decizie pentru ca Academia a depus cu intarziere de doua zile cererea la apel, dupa ce in toamna Judecatoria…

- Dan Radu Rusanu a dat statul roman in judecata. Fostul sef al ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiara), Dan Radu Rușanu, achitat definitiv de instanta in dosarul in care era acuzat de fapte de coruptie, a dat statul roman in judecata, cerand daune de 6,5 milioane de lei pentru modul in care a fost…

- Politistii de la sectia 14, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, fac cercetari in dosarul deschis in urma plangerii depuse de un taximetrist care reclama ca a fost lovit de mai multi soferi.

- Ancheta în cazul agentului de poliție de la Brigada Rutiera, Eugen Stan, care a agresat 2 copii într-un lift în urma cu o saptamâna, continua și noi descoperiri șocante ies la suprafața.

- Unul dintre politistii implicati in arestarea agentului pedofil de la Brigada Rutiera a scris o scrisoare in care isi varsa naduful fata de reactia „nejustificata” a ministrului de Interne Carmen Dan, cat si fata de mijloacele arhaice cu care sunt nevoiti sa lucreze.

- Eugen Stan, politistul acuzat ca ar fi agresat doi copii intr-un lift din Capitala, a fost adus, marti, cu duba, la Judecatoria Sectorului 6. Magistratii urmeaza sa discute cererea procurorilor de emitere a unui mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Au uitat sa-și reinnoiasca polițele RCA pentru mașini dar nu și sa se urce la volan și sa incalce flagrant regulile rutiere. Doi șoferi, unul din Candești și unul din Buzau s-au ales cu amenzi de aproximativ 2000 lei fiecare in urma unui accident care a avut loc duminica seara in centrul orașului,…

- Peste 130 de amenzi, in valoare de 56.500 de lei, au fost aplicate in noaptea de sambata spre duminica, de polițiștii de la Brigada Rutiera, un numar de 30 de taximetriști fiind sancționați pentru lipsa documentelor, anunța instituția. „In noaptea de 6/7 ianuarie, polițiștii Brigazii Rutiere au acționat…

- Forțele de ordine incearca acum sa negocieze cu atacatorul. „Conflictul a avut loc intre doua companii in urma unei dispute legata de o proprietate. Unul dintre participanți l-a ranit pe celalalt. Victima a murit. Polițiștii iau masuri pentru a-l reține pe suspect”, a declarat purtatorul de cuvant…

- Judecatoria Sectorului 1 sustine ca modificarea codurilor poate produce " un grav dezechilibru intre drepturile procesuale ale suspectului sau inculpatului si drepturile procesuale ale persoanei vatamate, ale martorilor sau ale societatii in general, ingreunand pana la blocare" cercetarea penala.Citeste…

- Traficul rutier va fi restrictionat miercuri, joi si vineri pe mai multe artere din Capitala. Cu ocazia unei manifestatii organizate in Piata Victoriei, miercuri, in intervalul orar 7,00 - 21,00, Brigada Rutiera va restrictiona temporar traficul rutier, incepand cu ora 7,00, pe sos. Kiseleff,…

- Politistii clujeni s-au alaturat si in acest an campaniei Shoebox Blythswood, pentru a aduce emotia si magia Craciunului pentru cat mai multi copii. Anul acesta, prin contributie benevola, politistii au realizat 70 cadouri, acestea au fost predate Asociatiei Societatea de Caritate Blythswood pentru…

- Sarbarile, așa cum ne-am obișnuit aproape in fiecare an, aduc și restricții in trafic. Mai exact, circulația rutiera va fi restrictionata, intre orele 17.00 – 23.00, in centrul Capitalei, in zilele 18, 20, 22-27 decembrie 2017, pentru evenimentele dedicate targului de Craciun din Piata Constitutiei,…

- Un tanar, de 29 de ani, din comuna Bilteni, sat Cocoreni, a ajuns in Penitenciarul Targu Jiu, pentru executarea unei pedepse de 2 ani de inchisoare. Politistii din cadrul Politiei Orasului Rovinari au pus joi in ap...

- In cursul saptamanii trecute, 65 de straini, care au fost depistați la bordul unei ambarcațiuni pe Marea Neagra, au cerut azil in Romania, conform Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI). Polițiștii de imigrari au preluat, la sfarșitul saptamanii trecute, de la Poliția de Frontiera, 65 de persoane…

- Polițistii au reusit sa finalizeze inca un dosar important privind cuibul de infractori de etnie roma de la Șcheia. Trei minori cu varste de 14 si 16 ani si mama unuia dintre ei au fost trimisi in judecata pentru ultraj sau instigare la ultraj, in cazul deosebit de grav, mai ales prin prisma ...

- Politistii din Vrancea au demarat o ancheta si au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violente dupa aparitia in spatiul public a unui filmulet in care un adolescent loveste in mod repetat un tanar, in timp ce colegi de-ai celor doi asista de pe margine si-l incurajeaza pe agresor sa loveasca…

- Doi politisti din municipiul Blaj au fost audiati ca martori intr-un dosar de criminalitate organizata, prin care au fost trimisi in judecata 15 inculpati acuzati ca au constituit o retea de trafic de persoane si proxenetism care actiona in vestul Europei.

- Redevențele propuse pentru resursele hidrominerale sunt nesustenabile economic, iar operatorii economici implicați și societatea civila nu au fost consultați in acest sens, susțin reprezentanții Asociației Romane de Balneologie. "Sunt propuse redevențe nesustenabile economic,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea au dispus inceperea urmarii penale pentru savarșirea mai multor infracțiuni, in dosarul impușcaturilor de vinerea trecuta, de la Rastoaca. Potrivit informațiilor primite de la reprezentanții Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea,…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) au amanat, joi, pentru 23 noiembrie pronuntarea asupra cererii presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern si DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) au amanat, joi, pentru 23 noiembrie pronuntarea asupra cererii presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic...

- Judecatorii Curții Constituționale a Romaniei (CCR) au amanat, joi, pentru 23 noiembrie pronunțarea asupra cererii președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern și DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor Executivului prin care…

- Traficul rutier se va restricționa marți pe arterele adiacente stadionului "Național Arena", unde va avea loc meciul de fotbal dintre echipele naționale ale Romaniei și Olandei, informeaza Brigada Rutiera. Polițiștii rutieri vor lua masurile de restricție în…

- Accidentul a avut loc in intersectia dintre Bulevardul Barbu Vacarescu si Strada Glucozei, din Capitala. In urma impactului dintre cele doua masini, una dintre ele s-a rasturnat pe plafon. „In fiecare masina se afla cate o persoana. Persoana din masina rasturnata a avut nevoie de ingrijiri,…

- Un scandal care a izbucnit vineri seara intr-o familie din localitatea Rastoaca, judetul Vrancea, a fost stopat cu focuri de arma, dupa ce barbatul care a pornit conflictul a incercat sa atace un politist cu toporul. Omul legii a folosit arma din dotare si l-a impuscat in picior pe agresor, scrie Mediafax.…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 a dispus luarea masurii controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile fata de un barbat in varsta de 42 de ani pentru savarsirea, in perioada 2015 - 2017, a trei infractiuni de conducere sub influenta alcoolului si a doua infractiuni de conducere…

- Șase mașini au ars in urma accidentului de marți seara din Capitala, de pe strada Baicului. O persoana de 35 de ani a murit, o alta de 18 ani e grav ranita. In aceasta seara, un barbat a fost reținut. Sunt efectuate cercetari pentru ucidere din culpa, vatamare corporala si parasirea locului…

- Un accident rutier a avut loc, marti seara, pe strada Baicului din Bucuresti, dupa ce o soferita nu a acordat prioritate si a fost izbita de un sofer care circula regulamentar. In urma impactului, masina tinerei a luat foc, iar aceasta a decedat. Pasagerul din dreapta, o fata de 18 ani, este in stare…

- Politistii din Alba Iulia l-au identificat pe un tanar de 17 ani, din judetul Constanta, ca persoana banuita de comiterea a doua fapte de inselaciune si a unei tentative de inselaciune prin metoda „accidentul”. Acesta se afla in arestul IPJ Hunedoara, dupa ce, in cursul zilei de 6 noiembrie, ar fi incercat…

- In urma acestei actiuni, au fost aplicate 61 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 18.000 de lei si au fost retinute cinci permise de conducere. De asemenea, au fost intocmite trei dosare penale, dintre care doua pentru conducerea unui autovehicul de catre persoane aflate…