- Liderul PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca este de parere ca daca informatiile aparute in spatiul public, conform carora secretarul de stat Raed Arafat ar fi ascuns de ancheta procurorilor imagini video din primele clipe ale interventiei la clubul Colectiv, atunci acesta trebuie sa isi dea demisia…

- Raed Arafat a reacționat in urma imaginilor surprinse in noaptea incendiului din clubul Colectiv, care au fost ținute ascunse patru ani de zile. Nu a oferit detalii, ci a spus ca va oferi un punct de vedere abia dupa alegerile parlamentare.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat ca isi va prezenta dupa comemorarea victimelor de la Colectiv si dupa alegerile prezidentiale punctul de vedere cu privire la inregistrarea video aparuta in presa si a mentionat ca are "raspunsuri concrete la toate intrebarile…

- Raed Arafat, secretarul de Stat al ministerului Sanatații nu a stat pasiv și a reacționat imediat, dupa apariția noilor imagini din noaptea tragediei petrecuta la clubul Colectiv, in urma cu aproape patru ani.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența București Ilfov are la momentul transmiterii acestei știri o conferința de presa dupa ce jurnaliștii de la Libertatea au publicat un filmuleț de aproximativ 21 de minute de la tragedia de la Colectiv.Cristian Radu, prim-adjunct al inspectorului general, a…

- La aproape patru ani de la producerea tragediei din Colectiv, considerata cel mai grav incident petrecut in Romania in ultimii ani, a fost publicata o serie de imagini needitate, ce arata ce s-a intamplat de fapt in club, la cateva minute dupa ce au fost anunțate autoritațile.

- Apar reactii dupa ce libertatea.ro a publicat filmuletul de la interventia autoritatilor in cazul Colectiv, tinut secret timp de patru ani. Gabriel Popescu, cel care a dat primul apel la 112, sustine ca in sfarsit se confirma ceea ce el si ceilalti supravietuitori au spus in tot acest timp.

- Ziarul Libertatea a intrat in posesia unui filmulet de 20 de minute si 40 de secunde realizat in noaptea incendiul de la Colectiv chiar de subofiterul care a insotit primul echipaj ISU Bucuresti Ilfov, ajuns la locul dezastrului, si ascuns de superiorii lui. Filmul va fi publicat la ora 10:30, la emisiunea…