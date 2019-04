Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai multi dintre copiii raniti in accidentul de la Capusu Mare, unde s-a rasturnat un microbuz in care se aflau 9 adolescenti si profesoara care ii insotea, au o evolutie favorabila, anunta medicii de la Unitatea de Primiri Urgente Cluj. Totusi, spitalul ar avea nevoie de sange, iar in mediul online…

- Doua adolescente, victime ale gravului accident de microbuz din Capușu Mare, sunt intubate la Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU) Cluj-Napoca, iar starea inca lor nu s-a stablizat. Trei persoane au fost operate și detubate.

- Pacientii internati la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean Cluj, in urma accidentului de microbuz de sambata, 20 aprilie, sunt in stare stabila, au anuntat reprezentantii institutiei spitalicesti.

- 11 persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata in jurul orei 16, pe șoseaua Cluj-Oradea, in zona localitații Capușu Mare. Microbuzul efectua o cursa ocazionala cu elevi de la școli din județul Bacau și circula spre Oradea. Este vorba despre caștigatorii fazei județene a Olimpiadei…

- Unsprezece persoane din Bacau au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut, sambata, pe DN 1, in localitatea clujeana Capusu, fiind activat planul rosu de intervenție. Patru dintre persoanele ranite sunt minori. Unul dintre acestia, in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- 11 persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata in jurul orei 16, pe șoseaua Cluj-Oradea, in zona localitații Capușu Mare. Microbuzul efectua o cursa ocazionala cu elevi de la o școala din Bacau și circula spre Oradea. Pe fondul oboselii, șoferul, in barbat in varsta de 51 de ani,…

- UPDATE: Soferul autocisternei, inmatriculata in Republica Moldova, un barbat de 49 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Husi, constient, starea sa fiind stabila. Politistii au deschis dosar penal in acest caz. “Evenimentul rutier a avut loc pe DN 24 intr-o curba la dreapta. Autocisterna…

- O tanara de 15 ani a fost gasita de familie, in stare critica, prabușita in baie. Fata s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon rezultat de la un instant defect. Medicii lupta din rasputeri sa o țina in viața pe adolescenta. Trei ambulanțe au ajuns de urgența acasa la Andreea G, in Șaranga. Neoficial,…