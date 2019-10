Unul dintre motocicliştii răniţi în accidentul de pe raza localităţii Şandra a decedat Una dintre cele patru persoane implicate in accidentul care a avut loc duminica seara, pe raza localitatii Sandra, a decedat, intre raniti aflandu-se si doi minori care au fost transportati la spital, a informat IPJ Timis.



"Soferul unui autoturism care se deplasa dintre Timisoara spre Cenad, pe DN 6, la iesirea din localitatea Sandra s-a angajat intr-o depasire neregulamentara si a intrat in coliziune cu doi motociclisti care circulau pe sensul opus. In urma impactului, un motociclist a decedat, celalalt a fost transportat la spital in stare grava, iar doi baieti de 12 si 14 ani, care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

