Stiri pe aceeasi tema

- Caporalul clasa a II-a Anton Florin, ranit recent in Afganistan, a fost transportat sambata, la Centrul Medical Regional din Landstuhl, Germania, pentru investigații medicale suplimentare și tratament de specialitate, starea lui de sanatate fiind stabila, anunța MApN.Ceilalți patru militari,…

- Caporalul clasa a II a Anton Florin, ranit recent in Afganistan, a fost transportat sambata, 1 iunie, la Centrul Medical Regional din Landstuhl, Germania, pentru investigatii medicale suplimentare si tratament de specialitate, starea lui de sanatate fiind stabila.Ceilalti patru militari, raniti in acelasi…

- Caporalul clasa a II-a Anton Florin, ranit recent in Afganistan, a fost transportat, sambata, la Centrul Medical Regional din Landstuhl, Germania, pentru investigatii medicale suplimentare si tratament de specialitate, a anuntat Ministerul Apararii Nationale. Conform aceleiasi surse, starea militarului…

- Unul dintre cei doi militari raniti, luni, in timp ce se aflau in misiune in Afganistan a fost transportat in Germania, a anuntat, printr-un comunicat de presa transmis miercuri, Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, fruntasul Ionut Burlacu a fost transferat la…

- Doi dintre militari romani raniți in Afganistan, in data de 13 aprilie, care se aflau inițial intr-un spital din Germania, au fost aduși in Romania și internați la Spitalul Universitar Militar „Carol Davila” din Capitala, starea lor generala fiind buna, informeaza MApN potrivit mediafax „Cei…

- Cei doi militari raniti in data de 13 aprilie, in Afganistan, care se aflau internati in Centrul Medical Regional din Landstuhl, Germania, au revenit in tara miercuri si au fost internati in Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central ''Dr. Carol Davila'' din Bucuresti.

- Doi dintre cei patru militari raniți in Afganistan, in weekend, au fost transportați in Germania pentru investigații medicale suplimentare și tratament de specialitate, starea lor de sanatate fiind stabila, informeaza MApN.Caporalii clasa a III-a Cristian Gabar și Ionel Cristea, raniți zilele…

- Doi dintre cei patru militari raniti, sambata, in timp ce se aflau intr-o misiune in Afganistan au fost transportati, marti, in Germania, a anuntat, marti, Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, caporalii Cristian Gabar si Ionel Cristea au fost transferati la Centrul Medical Regional…