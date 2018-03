Stiri pe aceeasi tema

- Un profesor botosanean de la liceul tehnologic Todireni a fost batut in timpul orei de doi elevi. Unul dintre ei este clasa a VIII-a, iar celalalt clasa a VI-a. Incidentul a fost confirmat de Inspectoratul Scolar din Botosani. Profesorul s-ar fi ales cu ochiul vanat. Incidentul a avut loc miercuri (28…

- Mai sunt doar doua saptamani pana la botezul fetiței Gabrielei Cristea. Mamica și taticul ei sunt extrem de nerabdatori. Tavi Clonda și soția lui iși doresc ca totul sa iasa perfect pentru creștinarea micuței Victoria. Ceremonia va avea loc la o biserica din București. Parinții spirituali vor fi un…

- Situata in vestul județului Dolj, comuna Sopot este o așeza-re in care iși duc existența peste 1.800 de locuitori. Agricultura și zootehnia sunt principalele indeletniciri ale oamenilor, iar autoritațile locale fac eforturi sa atraga investitori care sa creeze noi locuri ...

- La trei zile dupa ce Florin Mircea Buliga și-a bagat in mormant intreaga familie, medicii legiști au terminat autopsiile victimelor. Specialiștii au fost ingroziți de ceea ce au descoperit. Potrivit raportului preliminar al acestora, Monica Buliga și cei doi copii ai sai au fost asasinați in somn, niciunul…

- Matusa unei fetite de 12 ani, despre care se crede ca a murit in incediul produs mall-ul din Kemerovo, a relatat in media rusa despre ultimul telefon primit de la nepoata sa. Viktoria Pochankina ar fi sunat-o pe matusa ei pentru a-i spune ce se petrece in mall-ul cuprins de flacari. ”Totul arde. Usile…

- Rafuiala cu pumni intr-un local din sectorul Botanica al Capitalei. Doi frati sustin ca in timp ce chefuiau in bar au fost luati la bataie pe neasteptate de alti doi indivizi, care ar fi incercat sa-i jefuiasca. Incidentul a avut loc azi-noaptea.

- Un barbat din comuna argeseana Mosoaia a fost audiat de Poliție, el fiind suspectat ca timp de doua saptamani si-a sechestrat si batut sotia si cei patru copii, cu varste intre doi si 14 ani, potrivit romaniatv.net. Poliția a sesizat și DGASPC Arges in legatura cu acest caz. Barbatul, in varsta de 49…

- Agentia de stiri Yonhap, din Coreea de Sud, transmite ca un tribunal a emis un mandat de arestare pentru fostul presedinte, Lee Myung-bak, sub acuzațiile de luare mita si alte acuzatii. Judecata pentru corupție și deturnare de fonduri Park Geun-Hye, presedinta sud-coreeana destituita, judecata in prezent…

- Polițist batut. Un scandal a avut loc la o terasa de pe faleza din Mangalia. Mai multi angajați ai Primariei și Poliției Locale Mangalia au fost implicați intr-o acțiune de demolare a unei construcții ilegale. Unul dintre agenții poliției locale a fost lovit cu pumnul in fața de patronul furios. Patronul,…

- Scandal uriaș provocat de Zay Jones, jucator de fotbal la Buffalo Bills, la etajul 30 al cladirii in care locuiește cu fratele sau, Cayleb. Și acesta este jucator de fotbal, doar ca la Minnesota Vikings. Zay a fost arestat si exista informatii ca ar fi vrut sa se sinucida. Totul a avut loc la etajul…

- Marina Almașan a facut o dezvaluire pe pagina sa de socializare cu privire la Andrei Gheorghe. Prezentatoarea spune ca a vorbit cu jurnalistul și i-a propus sa prezinte alaturi de ea emisiunea “Femei de 10, Barbati de 10”. ”Acum o luna și ceva il intrebam pe Andrei Gheorghe daca ar fi de acord sa prezinte,…

- Andrei Gheorghe deținea mai multe terenuri, vila din Voluntari, in care a și fost gasit decedat, și mai multe obiecte de arta, in valoare de 31.000 de euro. Terenurile pe care le avea Andrei Gheorghe se aflau in Voluntari, Snagov si Poiana Campina, potrivit declarației de avere. Jurnalistul a fost obligat…

- Liviu Varciu și Anda Calin formeaza un cuplu de mai bine de un an și au impreuna o fetița de șase luni. Anastasia a fost creștinata luni, iar cu ocazia evenimentului important din viața lui, Liviu Varciu a facut unele dezvaluiri. Vedeta a vorbit despre cun decurge viața lui de cand s-a nascut Anastasia,…

- Despre Marius Niculae, fostul atacant al lui Dinamo, tabloidul Cancan a publicat duminica seara o informație șocanta: "Sageata" ar fi lovit-o pe fosta iubita Oana Marica. Luni seara, Marius Niculae a publicat un mesaj in contul sau de InstaStory in care se apara in fața acuzațiilor venite din partea…

- A slabit 60 de kilograme și a primit chiar și un premiu pentru asta, in urma unui concurs. Laura Cosbie, o tanara de 35 de ani, din Marea Britanie, mama a doi copii, a reusit ceea ce parea imposibil. Laura Cosbie a afirmat ca s-a simtit umilita in timp ce a ramas blocata intr-un montagne […] The post…

- Guvernul a adoptat, miercuri, un memorandum privind obtinerea unui acord de principiu pentru contractarea unui imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), in valoare de pana la 223 de milioane de euro, pentru proiectul "Investitii in infrastructura penitenciarelor", a anuntat purtatorul…

- Concurenții Exatlon s-au luptat duminica seara pentru o excursie in Santo Domingo, dar și pentru mancare de la fast food. Atat Razboinicii, cat și Faimoșii s-au aratat incantați de premiul pus la bataie. „Premiul pus la bataie in editia de astazi este un turul orasului Santo Domingo, urmat de o masa…

- Oltin Hurezeanu de la Exatlon apare batut și plin de sange pe fața și pe maini intr-o imagine care face inconjurul internetului. Nu, Oltin nu a fost batut de nimeni, este o poza din ultimul film in care a jucat actorul inainte de a deveni concurent Exatlon. Inainte de a pleca in Republica Dominicana,…

- Un adevarat „macel” a avut loc, in noaptea de miercuri spre joi, la ora 3, intr-unul dintre cele mai luxoase localuri din nordul Capitalei, din Herastrau. Celebra Bunesa s-a batut ca-n „Șapte pacate” cu Calina, nepoata premierului, dar și cu Brigada „Secția 19”. Doar intervenția bodyguarzilor a oprit…

- Scene revoltatoare la Timiș! Un preot este cercetat penal pentru ultraj și lovire dupa ce ar fi batut un polițist local chiar in sediul Poliției. Incidentul a avut loc in Lugoj, unde preotul se afla in vizita. Un polițist local a observat ca autoturismul acestuia era parcat neregulamentar și i-a pus…

- Vasilica Ceterașu are o familie foarte frumoasa alaturi de soția lui, Amalia, și o fetița, care a venit pe lume la sfarșitul anului trecut. Artistul a avut o curiozitate in ceea ce privește viața intima a partenerei sale și a intrebat-o la tv cați barbați a avut inainte sa il cunoasca pe el. „(…) Am…

- Durere fara margini pentru o familie originara din Suceava, care locuia de mai mulți ani in Italia. Petru Pinticanu, un tanar de 28 de ani, a murit la spitalul din Napoli. Barbatul fusese gasit inconștient pe o strada din Caserta, iar dupa cinci zile pe care le-a petrecut in spital, sucevanul a decedat.…

- Marian Mexicanu‘, batut crunt de mai mulți barbați, care i-au furat toți banii. Evenimentul s-a petrecut intr-o seara, dupa ce lautarul și colegii acestuia au susținut un spectacol. Marian Mexicanu’ a povestit in cadrul emisiunii „Agentia VIP” cum s-a intamplat totul si a declarat cum barbații l-au…

- De aproape patru ani, Beyonce de Romaniaiși crește fetița singura. Și asta pentru ca Nicolae Guța iși aduce aminte rar de micuța Anais. Astfel, la ușa artistei și-au facut apariția reprezentanții de la Protecția Romaniei ca sa vada in ce condiții e crescuta fiica vedetei cu celebrul manelist. Mama lui…

- Scandal monstru la Draganești-Olt, unde un barbat a fost lovit cu o ranga in cap. A avut, totuși, noroc și a ajuns intreg acasa! La cateva zile dupa incident, agresorul a fost saltat de mascați! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat ca Anda Adam ar avea legatura cu acesta. Nici mai mult, nici…

- Au ieșit la iveala detalii noi despre crima din Chișinau. Anastasia Cecati a fost ucisa de soțul ei, chiar de fața cu fetița lor de numai trei saptamani. Dupa ce a lasat-o moarta intr-o balta de sange, medicul stomatolog Alexei Mitachi s-a aruncat de la etajul 7 al cladirii. Verișoara actriței a dezvaluit…

- Doi agenți de paza sunt anchetați pentru purtare abuziva, dupa ce au batut, grav, trei clienți recalcitranți ai unui restaurant din Arad. Incidentul a avut loc la finele lunii ianuarie. http://evz.ro/ironie-doi-agenti-de-paza-care-au-batut-trei-barbati-care-se-bat.html

- Parintii au inceput sa intretina relatii intime de fata cu minorul lor. Yana Leonova si Nikolay Kostenevsky risca sa fie decazuti din drepturile parintesti dupa ce imaginile astea au ajuns la politie! Imaginile au fost realizate in intimitatea locuintei lor din Yaroslavl, Rusia, informeaza The Sun.…

- Scene socante petrecut la Spitalul din Mioveni, judetul Arges, unde un tanar de 25 de ani a fost retinut luni noapte (19 februarie), dupa ce a batut cu salbaticie un medic de garda. Retinut luni seara pentru 24 de ore, agresorul urmeaza sa ajunga in fata unei instante care va decide daca va fi arestat…

- Un tanar de 22 de ani din Targu-Jiu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce și-a injunghiat prietenul. Cei doi au baut impreuna și, amețiți de alcool, s-au luat la bataie. Gazda a luat o baioneta și i-a infipt-o in piept amicului sau. Barbatul și-a filmat amicul agonizand, intins pe podea.…

- Motociclistul politist care a batut trei cetateni de etnie roma care l-au sicanat in trafic si ulterior au vrut sa-l agreseze a vorbit in premiera, dupa sase luni, despre incidentul care a facut ocolul Romaniei.

- Cei trei barbati din Arges care au luat bataie de la un motociclist pe care l-au blocat in trafic in august vor fi trimisi in judecata. Motocilistul, care era politist si luptator K1, a depus plangere penala impotriva agresorilor la trei luni de la incident.

- Claudiu Anghel, presupusul tata al fetitei Amaliei Enache, este in Rio, la Carnavalul celebru care are loc acolo. Claudiu Anghel a publicat pe contul sau de Instagram un clip incendiar de la Carnavalul de la Rio, cu o brazilianca ce danseaza aproape goala.

- Odata cu schimbarea unora dintre membrii Executivului condus de Mihai Tudose si a componentei echipei guvernamentale si dupa plecarea, printre altii, din Guvern a lui Felix Stroe, de la Ministerul Transporturilor, si a lui Mircea Titus Dobre, de la Ministerul Turismului, au aparut si ceva discutii cu…

- 240 mil. lei, asistenta pentru dezvoltare din partea Romaniei in 2016 Romania a acordat in 2016 finantare altor tari in special pentru: democrație și buna guvernare (63%), educatie (26%) si asistenta umanitara (9%). Aceste date rezulta din Raportul national privind asistenta oficiala pentru…

- Un tanar de 24 de ani a fost batut și batjocorit mai multe ore, dupa ce fosta iubita a acestuia s-a gandit sa-i aplice o corecție de neuitat. Alex a fost ademenit intr-un bar din Turda de doi barbați cu varstele de 22, respectiv 40 de ani. Unul dintre ei era și el un fost iubit al Elenei, femeia de…

- Noul finanțator de la FC Snagov, Victor Angelescu, 34 de ani, director pe Europa al companiei cehe APS Holding, descrie cum dorește sa aduca formația ilfoveana in Liga 1 inca din vara lui 2019. - Domnule Angelescu, ați preluat jumatate dintre acțiunile lui FC Snagov, cu obiectiv promovarea in L1 sezonul…

- Patru barbati au batut doi tineri, vineri noapte, in scara unui bloc din Sectorul 4 al Capitalei, pentru ca le-au atras atentia ca sunt prea galagiosi. In urma plangerii unuia dintre tineri, cei patru agresori au fost dusi la politie pentru declaratii, iar trei dintre ei au fost retinuti.

- Cei trei politisti si un jandarm din judetul Timis care, la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut, au batut doi barbati pe care i-au confundat cu infractori, in timpul unei operatiuni, au fost trimisi, marti, in judecata, transmite corespondentul Mediafax.

- Doi barbați s-au batut in trafic, in aceasta seara, pe pasajul suprateran din Craiova. Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, cei doi barbați, care se cunoșteau, au coborat din mașini in zona pasajului, au avut un conflict, in timpul caruia unul dintre ...

- – un tanar de 22 de ani se zbate intre viata si moarte pe un pat de spital, dupa ce a fost batut crunt de trei indivizi – suspectii au fost deja arestati preventiv pentru 30 de zile Altercatia ar fi avut loc intr-una din noptile trecute, in zona forestiera Bratulesti, din Darmanesti. Tanarul de […]…

- Keo a asistat la nașterea fetiței sale, dupa cum a dezvaluit la o emisiune de televiziune. Keo are o relație de foarte mulți ani cu Misty . Cei doi au devenit parinți pentru prima oara in ultimele zile ale anului trecut, cand Misty a adus pe lume o fetița care a primit numele Arya . La emisiunea „Agentia…

- Totul s-a intamplat in Oravita, judetul Caras-Severin! Doi brabati au oprit in trafic o masina, punandu-se de-a curmezisul cu masina lor, s-au dat jos si au inceput sa loveasca cu batele masina oprita. Vizat se pare ca era pasagerul din masina, cu care cei doi ar fi avut un conflict mai vechi. „Din…

- Republica Moldova a început sa preia de facto controlul asupra frontierei de stat în regiunea transnistreana prin instituirea punctelor comune de control vamal moldo–ucrainean. Afirmatia a fost facuta de Prim-ministrul Pavel Filip într-un interviu acordat în exclusivitate…