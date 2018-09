Stiri pe aceeasi tema

- De mai multe zile se vorbește despre o scrisoare pe care mai mulți lideri PSD ar intenționa sa o puna pe masa Comitetului Executiv Național al partidului, care se intrunește vineri. Miercuri, cu doua zile inaintea CEX, scrisoarea a aparut in presa centrala. Conține 19 puncte și incepe chiar cu solicitarea…

- Liderii PSD au reactionat dupa aparitia scrisorii semnate de Paul Stanescu, Gabriela Firea si Adrian Tutuianu, prin care i se cere demisia lui Liviu Dragnea. Unii au ironizat scrisoarea, altii considera ca e buna pentru un inceput de dezbatere.

- Social-democratii se vor reuni intr-o sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD vineri, 21 septembrie, de la ora 12,30, informeaza Biroul de presa al partidului, conform Agerpres. Lideri ai PSD au semnat o scrisoare deschisa prin care cer „demisia imediata” a lui Liviu Dragnea din functiile…

- Trei lideri ai PSD au semnat un act in care cer negru pe alb demisia lui Liviu Dragnea, considerat principalul vinovat pentru imaginea pe care o are acum partidul și pentru procentele pierdute in sondaje. Liderii PSD se vor reuni peste doua zile in Comitetul Executiv National.

- Gruparea anti-Dragnea din PSD, condusa de Paul Stanescu și Niculae Badalau, intenționeaza sa o propuna pe Viorica Dancila președinte interimar al partidului daca vor reuși sa determine plecarea lui Liviu Dragnea, au declarat pentru G4Media.ro surse din PSD. Propunerea ar figura la punctul doi al…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu si peste 20 de lideri judeteni social-democrati au discutat despre o posibila actiune de retragere a sprijinului politic pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea, au declarat ieri, pentru MEDIAFAX, surse participante la discutii. Printre liderii judeteni participanti la…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu s-a întâlnit cu alți peste 20 de lideri judeteni social-democrati pentru a discuta despre o posibila actiune de retragere a sprijinului politic pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea.”Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, va exercita, in perioada 6 - 13 august, atributiile premierului privind conducerea operativa a activitatii Guvernului. O decizie in acest sens a fost emisa de premierul Viorica Dancila, fiind…