- Ministrii din cabinetul britanic au discutat in spatele usilor inchise despre planurile de a amana cu opt saptamani iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, a relatat marti cotidianul The Telegraph, transmite dpa preluata de Agerpres. Potrivit publicatiei citate, ministrii britanici ar…

- "Incurajam toate tarile, printre care celelalte tari membre ale Uniunii Europene, sa sustina poporul venezuelean recunoscandu-l pe presedintele interimar Guaido si sprijinind eforturile Adunarii Nationale pentru revenirea democratiei constitutionale in Venezuela", a declarat intr-un comunicat seful…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko si-a facut publica marti intentia de a candida pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale din 31 martie, promitand sa lanseze procesul de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana (UE) si la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), informeaza…

- Mai sunt cateva zile pana la Craciun, iar romanii golesc rafturile magazinelor ca sa aiba o masa bogata de sarbatori. Putini stiu insa ce vor pune cu adevarat in farfurie. Industria alimentara este o chimie cand vine vorba de aditivii alimentari. Multe tari din Uniunea Europeana au renuntat sa-i foloseasca…

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat, in luna octombrie 2018 comparativ cu luna octombrie 2017, un declin de 4,8%, acesta fiind cel mai mare declin, in ritm anual, al lucrarilor de constructii din Uniunea Europeana, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Comparativ, în zona…

- Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica acordul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, precum si declaratia care schiteaza relatia post-Brexit cu Londra, relateaza agentiile internationale de presa. "Consiliul European aproba acordul de retragere…

- Peste cateva ore, urmeaza sa fie difuzat mesajul ca cei 27 de lideri din UE, reuniti la Bruxelles, au fost de acord cu documentul final al negocierilor cu Marea Britanie, Acordul prin care se stabilesc termenii si regulile pentru iesirea acestei UK din structurile europene.