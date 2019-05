Unul dintre kamikaze a fost creierul atentatelor din Sri Lanka

Stiri pe aceeasi tema

- Extremistul srilankez Zahran Hashim, omul-cheie prezumat al atentatelor jihadiste din duminica de Pasti din Sri Lanka, a murit comitand atacul de la unul dintre hotelurile de lux din Colombo, a anuntat vineri presedintele Maithripala Sirisena, relateaza AFP.Citește și: Cristian Tudor Popescu:…

- Extremistul srilankez Zahran Hashim, omul-cheie prezumat al atentatelor jihadiste din duminica de Pasti din Sri Lanka, a murit comitand atacul de la unul dintre hotelurile de lux din Colombo, a anuntat vineri presedintele Maithripala Sirisena, relateaza AFP. "Ceea ce mi-au spus serviciile…

- Bilantul atentatelor de duminica din Sri Lanka a ajuns marti la 310 morti, dupa ce mai multi raniti au decedat din cauza ranilor, a anuntat politia locala, care a efectuat noi arestari, potrivit AFP.Autoritatile au retinut pana in acest moment 40 de persoane in ancheta asupra acestor atacuri atribuite…

- 'Bilantul este de in jur de 290 (de morti) si 500 de raniti', a declarat purtatorul de cuvant al politiei Ruwan Gunasekera. 24 de persoane au fost arestate in legatura cu acest val de atacuri, care nu au fost revendicate in acest stadiu, a adaugat el. Bombe detonate, in timpul liturghiei…

- In timp ce oaspeții de la Hotelul Cinnamon Grand din Sri Lanka așteptau la rand pentru micul dejun tip bufet in duminica de Paști, unul dintre oamenii care stateau la coada era pe punctul de a dezlanțui un val de groaza, noteaza telegraph.co.uk. Barbatul, care s-a cazat la hotel cu o noapte inainte…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a facut un apel la rugaciune, duminica, pentru victimele atacurilor teroriste din Sri Lanka si a condamnat "aceste atacuri izvorate din ura si violenta". Mai multe explozii au avut loc in Sri Lanka, in ziua in care creștinii din aceasta țara sarbatoreau…

- Opt copii romani, aflați in Sri Lanka in timpul atacurilor cu bomba de la mai multe biserici și hoteluri de lux, au ajuns intr-o unitate militara pentru a fi ținuți in siguranța, a anunțat MAE Roman. Pe langa cei opt copii care au fost duși la o unitate militara alaturi de alți minori straini aflați…

- Cu zece zile inainte de exploziile care au vizat mai multe biserici și hoteluri de lux din Sri Lanka, poliția locala a primit un pot cu privire la posibile atacuri in ziua de Paște. Șeful poliției naționale a trimis o alerta despre intențiile unui grup islamist radical care intenționa sa atace cu bombe…