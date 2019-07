Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetatie a mistuit joi circa 4.000 de hectare din regiunea Catalonia, situata in nord-estul Spaniei, iar pompierii au declarat ca flacarile s-ar putea extinde in contextul unui val de canicula care afecteaza intreaga tara, relateaza Reuters. In unele zone ale Spaniei temperaturile ar…

- In unele zone ale Spaniei temperaturile ar putea depasi joi si vineri valoarea de 43 de grade Celsius. Si alte state din vestul Europei, inclusiv Franta si Germania, sunt afectate de un val de canicula. Incendiul de vegetatie din Catalonia se numara printre cele mai grave din ultimii…

- Ministrii apararii ai Germaniei, Frantei si Spaniei au semnat luni un acord-cadru pentru construirea noului avion de lupta european al viitorului, proiect etalon al apararii europene, prevazut sa devina operational in 2040, transmite Ageerpres.

- 'Comunitatea internationala va trebui sa impuna imediat regimul de sanctiuni convenit in prealabil, daca Iranul isi pune in aplicare amenintarile si incalca acordul nuclear', a declarat Netanyahu, referindu-se la asa-numitul mecanism de 'snapback sanctions' inclus in acord.'Israelul nu…

- Ministrii apararii ai Germaniei, Frantei si Spaniei au semnat luni un acord-cadru pentru construirea noului avion de lupta european al viitorului, proiect etalon al apararii europene, prevazut sa devina operational in 2040, transmit AFP si dpa. Presedintele francez Emmanuel Macron, unul din cei mai…

- Ministrii apararii ai Germaniei, Frantei si Spaniei au semnat luni un acord-cadru pentru construirea noului avion de lupta european al viitorului, proiect etalon al apararii europene, prevazut sa devina operational in 2040, transmit AFP si dpa.Presedintele francez Emmanuel Macron, unul din…

- Selectionata Germaniei, una dintre favorite, a invins formatia Spaniei cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri, la Valenciennes, in Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal feminin din Franta. Germania, campioana mondiala in 2003 si 2007, s-a impus prin golul reusit de Sara Daebritz (42). Fara vedeta sa Dzsenifer…

- Sursa citata precizeaza, facand anumite legaturi, ca partidele naționaliste și de extrema dreapta, care au caștigat mandate importante in propriile țari, la ultimele alegeri, ar vrea sa se uneasca și sa se organizeze intr-o putere pan-europeana. ”Suntem intr-o forma extraordinara și gata sa caștigam…