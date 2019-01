Stiri pe aceeasi tema

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei va avea loc primul termen din acest an in dosarul in care Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a fost condamnat, in prima instanta, la 15 ani de inchisoare. Oricare va fi decizia Inaltei Curti, aceasta…

- Completurile de 5 judecatori la ICCJ pentru anul 2019 Înalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa traga la sorti, joi, membrii completurilor de 5 judecatori pentru anul 2019. Sectia pentru judecatori a CSM a recomandat, la începutul lunii decembrie anul trecut, marirea…

- Magistratii instantei supreme au suspendat pentru fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, pedeapsa de 4 ani cu executare, urmare a faptului ca avocatii acesteia au formulat contestatii fata de formarea completurilor de 5 judecatori. Aceeasi solutie a fost stabilita si pentru fostul sef ANAF, Serban Pop, condamnat…

- Șerban Pop, fost sef al ANAF, condamnat alaturi de Alina Bica la 5 ani de inchisoare, va fi pus in libertate astazi, dupa ce ICCJ a decis sa suspende executarea pedepsei pana se va judeca cererea acestuia de anulare a pedepsei, formulata ca urmare a deciziei CCR privind completurile de 5 judecatori.Admite…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de judecatoarea Iulia Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu și nerespectarea dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor, abateri disciplinare…

- Colegiul de conducere a Inaltei Curți de Casație și Justiție a hotarat, in urma cu cateva zile, ca toate completurile de cinci judecatori sa amane ședințele programate in decembrie. Dosarul privind angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman,…

- Completurile de 5 judecatori de la instanta suprema care vor intra in sedintele de judecata programate in decembrie vor amana toate cauzele pentru luna ianuarie, decizia fiind luata marti de Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

- O noua amanare in dosarul „Maternitatea”. Completul de cinci judecatori ai Inaltei Curți de Casație și Justiție se va pronunța definitiv abia peste doua saptamani, pe 19 noiembrie, in dosarul in care este judecat fostul presedinte al Consiliului Judetean Buzau, ex-senatorul Victor Mocanu. La instanta…