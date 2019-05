Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre co-fondatorii Facebook, Chris Hughes, a facut apel la scindarea grupului in trei si l-a criticat pe actualul sau presedinte, Mark Zuckerberg, acuzat in opinia sa de sacrificarea protectiei vietii private in favoarea 'click-ului', transmite AFP preluat de agerpres. ''Este timpul…

- Facebook Unul dintre co-fondatorii Facebook, Chris Hughes, a facut apel la scindarea grupului in trei si l-a criticat pe actualul sau presedinte, Mark Zuckerberg, acuzat in opinia sa de sacrificarea protectiei...

- Unul dintre co-fondatorii Facebook, Chris Hughes, a facut apel la scindarea grupului in trei si l-a criticat pe actualul sau presedinte, Mark Zuckerberg, acuzat in opinia sa de sacrificarea protectiei vietii private in favoarea 'click-ului', transmite AFP.

- Chris Hughes, cel care l-a ajutat pe Mark Zuckerberg sa transforme rețeaua sociala dintr-un proiect de camera intr-o afacere reala, spune ca este timpul ca autoritațile de reglementare sa sparga Facebook și sa separe Instagram și Whatsapp. Intr-un editorial publicat joi de New York Times, Hughes spune…

- Facebook si Comisia Federala pentru Comerț (FTC) negociaza o eventuala soluție care ar impune companiei sa creeze un comitet independent de supraveghere a confidențialitații datelor și sa ia alte masuri pentru a proteja utilizatorii, relateaza Mediafax, citând Politico. Pașii vor include…

- ​Unul dintre fondatorii rețelei sociale Facebook, Eduardo Saverin, care are și origini românești, a strâns un nou fond de 406 milioane de dolari, pentru a face investiții în startupuri, relateaza TechCrunch.com. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Contul de Facebook a devenit o arma politica pentru liderii lumii de mai mulți ani. Acum vreo cațiva ani postarile pe rețeaua de socializare erau socotite obligatorii pentru un demnitar care vrea sa ajunga direct la votanții sai. Exista insa oameni puternici ai lumii care se pot dispensa de acest…

- ,,Ministerul Justitiei refuza nejustificat sa ma mai acrediteze dupa ce in repetate randuri Tudorel Toader mi-a spus ca imi va interzice accesul in minister, revoltat de intrebarile mele deranjante'', scrie jurnalistul Ovidiu Oanța pe pagina personala de Facebook.