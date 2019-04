Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Copiii au fost cei mai curioși de autospecialele cu radar ale poliției, laboratorul criminalistic, motocicleta Brigazii Poliției Autostrazi și dotarea luptatorilor Serviciului de Acțiuni Speciale. „A fost un prilej minunat de a face cunoștința copiilor cu polițiștii de proximitate și rutiera și…

- Nadlacancele au dispus in finala de la Șiria de Șc. Gim. Satu Nou, scor 14-6, gazdele de la Șc. Gim. „Ioan Slavici” impunandu-se in finala mica, 4-1, cu Lic. „M. Veliciu” Ch. Criș. Finalele etapei județene vor avea loc joi, 14 martie, ora 10.00, la Arad. Adauga Comentarii Adauga un link…

- In perioada 1-8 martie, la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad va avea loc o noua ediție a unui proiect de succes, „Saptamana comediei”. Programul spectacolelor este urmatorul: Vineri, 1 martie 2019, ora 19,00 – Sala Studio: ,,Familia Ibsen”– scenariu colectiv inspirat din piesele lui Henrik Ibsen Regia:…

- SUCCES! Neostenit, vivace si... inspirat, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu prezinta luni, 4 februarie 2019, de la ora 19.00, la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, spectacolul „Perfect compus”, scris și regizat de Alexandra Badea, una dintre cele mai importante voci regizorale și artistice ale Franței,…

- Astazi se implinesc 171 de ani de la nasterea scriitorului, pedagogului si marelui om de cultura Ioan Slavici. Acesta s a nascut pe 18 ianuarie 1848 la Siria, in Arad, si a decedat pe 17 august 1925, la Crucea de Jos, la Putna. Clasele primare le urmeaza mai intai la Siria, apoi la Arad. Pentru ca era…

- “Pași nemuritori de Ianuarie… Eminescu – Slavici”, organizat de Muzeul memorial “Ioan Slavici și Emil Montia” (muzeograf Laura Ionela Mot) si Școala Gimnaziala “Ioan Slavici”,cu...

- UPDATE: Un barbat in varsta de 70 de ani din judetul Mures a murit din cauza gripei. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica victima a fost confirmata cu virusul gripal tip A. Barbatul suferea si de alte boli si nu era vaccinat antigripal. STIREA INITIALA: Ministrul Sanatații,…

- Doliu in lumea literaturii romane. Poetul Emil Brumaru s-a stins din viata in urma unui accident vascular. Artistul, care s-a nascut in Basarabia, implinise 80 de ani chiar in 25 decembrie, de Craciun.