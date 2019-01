Unul dintre cele mai mari mistere ale istoriei. Care era originea puterii „regilor-vindecători“ Vindecatorii miraculosi sau oamenii cu puteri magice nu erau ceva neobisnuit in lumea medievala. Cu toate acestea, niciun vraci medieval nu se putea compara cu faima de vindecatori pe care o dobandisera regii Frantei din celebra dinastie Capet. Pana in secolul al XIV-lea erau recunoscuti in toata Europa si se organizau pelerinaje anuale pentru vindecarea tuturor bolilor. Pana si tratatele medicale ale vremii le recunosteau puterea. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta este ''omul bolnav al Europei'' si problemele sale cauzeaza turbulente pentru Uniunea Europeana, a afirmat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, care a evocat miscarea 'vestelor galbene' si recentul atentat jihadist de la Strasbourg soldat cu cinci morti, printre care un polonez,…

- "Nu, un al doilea referendum ar fi conflictual. Am primit votul oamenilor, am facut referendumul si acum trebuie sa implementa, rezultatul", a declarat oficialul britanic. Hinds considera ca intelegerea facuta de premierul Theresa May, privind iesirea din Blocul comunitar, este una "balansata"…

- Legenda fotbalului brazilian Edson Arantes do Nascimento, supranumit ”Pele”, a declarat intr-un interviu acordat cotidianului Folha de Sao Paulo ca argentinianul Diego Maradona este mai bun decat compatriotul sau Lionel Messi, criticand in acelasi timp comportamentul brazilianului Neymar, informeaza…

- Marina ucraineana a calificat drept ''act de agresiune'' incidentul survenit pe 25 noiembrie, declarand ca a informat Moscova in avans despre trecerea navelor prin Stramtoarea Kerci.Referitor la aceasta disputa, ministrul de externe german Heiko Maas a propus joi ca Organizatia pentru Securitate…

- Serban Nicolae sustine ca Europa nu are doar mai multe viteze, ci si multiple standarde, multa ipocrizie, multa aroganta si multa nesimtire. "Proteste? Sute de mii (reali!) in strada? Gaze? Victime? Sunt sigur ca Parlamentul European va reactiona in regim de urgenta si va adopta o rezolutie…

- "Sunt frapat de asemanarea intre acest moment pe care il traim si cel dintre cele doua razboaie", a spus seful statului francez in marja unei vizite la o expozitie consacrate lui Georges Clemenceau, sef al guvernului francez la inceputul secolului al XX-lea. "Intr-o Europa care este divizata de…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a criticat o afirmatie a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, potrivit careia Europa ar trebui sa celebreze impreuna Centenarul Marii Uniri al Romaniei, oficialul de la Budapesta sustinand ca Juncker s-a dovedit a fi ''nepotrivit'' pentru…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a criticat dur declarațiile lui Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, care a afirmat ca centenarul Marii Uniri de la 1918 reprezinta un eveniment important nu doar pentru Romania, cat și pentru intreaga Europa.