Unul dintre cele mai mari acceleratoare din Londra cauta startup-uri la Bucuresti

- Tanara care și-a impușcat mortal iubitul pentru o “farsa pe Youtube”, a pledat vinovat la acuzația de crima de gradul al doilea. Cei doi tineri și-au dorit ca videoclipul filmat de ei sa devina viral pe internet, dar tot ce au pus la cale s-a incheiat tragic. Monalisa Perez, acum in varsta de 20 de…

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri organizate la Centrul Ceh din București, ca Sergei Skripal, barbatul otravit la Londra era spion britanic. Intrebat despre crima de la Londra, care a generat mari tensiuni diplomatice intre Marea Britanie și…

- Ca parte a masurilor impuse de Londra impotriva Rusiei, Marea Britanie va cauta alte țari pentru aprovizionarea cu gaze, a anunțat astazi premierul britanic Theresa May, in Parlamentul britanic, transmite Reuters. „Ne vom baza in aprovizionarea cu gaze pe alte țari”, a spus May. Dupa cum știți, Marea…

- Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi pentru, 110 voturi contra si 51 abtineri.Conform documentului, viitoarea relatie dintre UE si Londra s-ar putea baza pe patru elemente: relatii comerciale si economice (FTA), securitate interna, cooperare in politica externa si de aparare si cooperare…

- Traficul aerian inregistrat in februarie la Aeroportul Internațional Timișoara este in creștere fața de aceeași perioada a anului trecut. In luna februarie 2018, 117.991 pasageri au tranzitat aeroportul, cu 4,32% mai mult fața de februarie 2017 cand au fost inregistrați 113.103 pasageri. Astfel, in…

- Mariana Gordan, o artista mai faimoasa in Anglia decat la noi. A plecat din Romania acum 40 de ani. Risca sa fie inchisa pentru ca le facea portrete turistilor la mare, iar asta echivala pentru autoriațile comuniste cu o apropiere de englezii imperialiști.

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, celebrul Imperial War Museum din Londra a pus in circulație 100 de personalitați feminine care s-au evidențiat in Primul Razboi Mondial, dar și in perioada de modernizare și emancipare a femeilor care i-a urmat. Regina Maria a fost selectata, la propunerea ICR…

- Sunt 429 de romani care studiaza la Universitatea din Manchester, o cifra exacta aflata chiar de la ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Paul Brummell. Dupa ce i-a cunoscut pe studenti, diplomatul a fost prezent si la intalnirea cu restul membrilor comunitatii romanesti din nordul Angliei.

- Doi investitori romani si un fost executiv de multinationala din Marea Britanie s-au asociat recent intr-un startup fondat in Bucuresti care propune proprietarilor de apartamente randamente mai bune din inchirieri, prin reamenajarea locuintelor si ofertarea (listarea) lor pe platforme precum Airbnb…

- Secția de neonatologie din Calarași are acum un incubator de transport și un monitor de funcții vitale, in valoare de 11.600 euro, aceasta fiind cea de-a treia dotare pe care organizația Salvați Copiii o face secției. Totodata, secția de pediatrie a unitații medicale a fost consistent dotata cu aparatura…

- Numarul de locuri de munca in domeniul HoReCa a crescut de patru ori comparativ cu oferta de la inceputul anului trecut, arata statisticile publicate de BestJobs. Astfel, potrivit portalului de recrutare, cele mai multe oferte de locuri de muncă sunt pentru ospătari (126 anunțuri), bucătari…

- Premierul britanic, Theresa May, a exprimat vineri convingerea ca poate ajunge la un acord privind viitoarele relatii cu Uniunea Europeana, admitand ca nu poate primi tot ce vrea in cadrul negocierilor pe tema Brexit. "In anumite moduri, accesul nostru reciproc la piete va fi intr-un grad…

- Philip Clements este un vicar care s-a retras din Biserica Anglicana si care a devenit celebru in presa tabloida din Marea Britanie dupa ce a fost pacalit de un roman de 24 de ani cu care s-a casatorit anul trecut. Presa a relatat pe larg povestea vicarului pensionat, aratand ca acesta si-a vandut o…

- Pozitia Londrei cu privire la viitoarele relatii cu Uniunea Europeana lasa ca optiune un acord de comert liber intre cele doua parti, a declarat joi negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, transmite Reuters. ''Marea Britanie isi inchide singura usile, una cate una, si singurul model…

- "Fiecare dintre noi va fi intr-o zi pacientul unui spital", spune Profesorul Didier Pittet, Creatorul Programului Global pentru Siguranța Pacientului "Clean care is safer care", campanie care salveaza anual intre 5 și 8 milioane de vieți in intreaga lume. "Let's the campaign be active in Romania",…

- Prima intalnire a reprezentantilor comunitatilor romanesti din Marea Britanie cu oficiali britanici si ambasadorul roman si britanic pe tema drepturilor pe care le vor avea dupa BREXIT a avut loc la inceputul acestei saptamani, la Londra, iar miercuri va urma o noua intalnire, la Manchester.…

- Ambasada britanica la Bucuresti, Departamentul pentru iesirea Marii Britanii din UE (DExEU) si Ambasada Romaniei la Londra au organizat luni o intalnire cu reprezentanti ai comunitatii romanesti din UK, pentru a le oferi informatii despre drepturile pe care le vor avea dupa Brexit. Institutul Cultural…

- Volei Alba Blaj a ratat examenul de la Bacau, din Divizia A1, pierzand dupa mai bine de 3 ani și 11 intalniri in fața Științei, și traverseaza un moment dificil in campionatul intern, aflandu-se la șase puncte de liderul CSM București, principala favorite la titlu. Echipa din “Mica Roma” este obligata…

- Pe Facebook, la noi in țara, curg postarile in care ne aratam fecirea, insemnari care nu ne-ar da deloc de gol ca, de fapt, suntem niște persoane triste, cu neimplineri. Ba chiar postam mesaje și poze false care arata ca suntem, intr-o vineri seara, la un super party, nicidecum ca ne aflam singuri,…

- Mai multe dezacorduri "substantiale" intre Uniunea Europeana si Marea Britanie ar putea pune sub semnul intrebarii faza de tranzitie ceruta de Londra dupa Brexit, a atras vineri atentia negociatorul sef al UE, Michel Barnier, relateaza AFP.

- Marea Britanie trebuie sa ofere clarificari privind tipul de relatiei pe care o vrea cu Uniunea Europeana post-Brexit, afirma Michel Barnier, negociatorul-sef al Bruxellesului, somând Londra sa "faca o alegere" si avertizând ca barierele

- EMBA University of Hull din Cluj-Napoca da startul pentru cea de a patra generație de cursanți, formata din aproape 30 de persoane. Dintre cursanți, 1 din 4 este antreprenor si are propria afacere. Cei care urmeaza scoala de business lucreaza în domeniul privat…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air va opera din aprilie 26 de zboruri pe saptamana din capitala Romaniei catre Londra, fata de 21 cate sunt in prezent. Cresterea frecventei zborurilor vine pe fondul majorarii numarul...

- ''Imi pare rau, dar parerea mea este ca in acest moment Comisia Europeana nu este parte a dezbaterii electorale din Italia. Va fi un raspuns extrem de clar. Decizia consiliului este definitiva'', a declarat Vytenis Andriukaitis, la Bruxelles. Italia a contestat decizia UE de a muta Agentia…

- Techcelerator, un nou program de accelerare care se adreseaza startup-urilor romanesti de tehnologie, isi incepe activitatea. Cu sedii in Bucuresti si Cluj-Napoca, doua centre importante ale inovatiei romanesti, Techcelerator este primul accelerator din Romania care aloca fonduri pentru dezvoltarea…

- Acest succes urmeaza dupa cele ale hiturilor "What's My Name", un featuring cu Rihanna din 2010, si "One Dance", care a fost nr. 1 timp de 15 saptamani in 2016. "Diplomatic Immunity", celalalt single de pe EP-ul lui Drake, este pe numarul 21 si a devenit cel de-al 32-lea cantec al rapperului din topul…

- Mariza se intoarce in Romania pentru un concert extraordinar pe data de 17 Februarie, la Sala Palatului, de la ora 20.00, biletele fiind disponibile incepand de la 110 lei la 300 de lei pentru VIP. Nascuta pe data de 16 decembrie 1973, in Mozambic, si crescuta in Portugalia, multipla nominalizata la…

- Competitie pentru startup-uri fondate de femei, organizata de un fond de investiții din Cluj Un fond de accelerare de afaceri din Cluj va gazdui in acest an o competitie dedicata firmelor aflate la inceput de drum, care au fost infiintate, sau au printre fondatori cel putin o femeie. Înscrierile…

- Quito si Londra cauta o solutie "care sa ii protejeze" viata lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks refugiat de aproape sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, a declarat miercuri seful statului ecuadorian, Lenin Moreno, citat de AFP."Am avut o discutie cu ambasadoarea Marii Britanii…

- Ryanair a informat joi ca toti pilotii sai din Marea Britanie au acceptat majorarea salariilor cu pana la 20%, pe care multi au respins-o anul trecut, anuntul ducand la cresterea actiunilor companiei aeriene low-cost cu peste 3%, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Ryanair are 15 centre în…

- Votul a durat doua ore, timp in care guvernul condus de Theresa May a respins mai multe amendamente propuse de parlamentari. Opozitia laburista a votat impotriva, apreciind ca nu se asigura protectia angajatilor si a consumatorilor.Textul adoptat abroga legea din 1972 privind aderarea Regatului…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei. Ea a spus ca va aștepta ca acordul dintre Londra și UE privind Brexitul sa fie mai clar, relateaza Reuters. „In toamna acestui an…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei, dupa ce se va cristaliza forma acordului dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie pentru a inaugura noua ambasada a SUA la Londra, transmite dpa, conform agerpres.ro. ''Nu sunt un mare fan al administratiei Obama care a vandut poate cea mai bine localizata…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvânt al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul.…

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina, relateaza The Independent. Oamenii de stiinta de la King's College…

- Romanca ucisa pe 3 ianuarie pe o strada din Londra, in apropierea unei gradinite, este Elisabeta Lacatusu, o vasluianca stabilita de mai multi ani in Marea Britanie. Suspectul crimei este un fost iubit al femeiei, un barbat originar tot din Vaslui, cunoscut cu antecedente penale pentru infractiuni cu…

- Fostul premier britanic Margaret Thatcher a refuzat, o data, sa zboare la Washington de la Londra cu un urs panda gigantic de la Gradina Zoologica, arata documente dezvaluite recent de Arhivele Naționale din Marea Britanie.

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, in contextul in care activitatile economice se intensifica in Asia, inclusiv in India si Japonia, potrivit estimarilor Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, informeaza agentia Bloomberg.…

- O nava a marinei britanice a escortat un vas rus in apropierea apelor teritoriale ale Marii Britanii, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Londra intr-un comunicat, adaugand ca s-a observat o intensificare a activitatii navale ruse in perioada Craciunului, informeaza Agerpres. HMS…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti, in fata ministrilor sai, ca obiectivul Marii Britanii trebuie sa fie un acord care sa stabileasca reguli adecvate pentru situatia tarii dupa ce aceasta va parasi Uniunea Europeana (UE), a declarat purtatorul sau de cuvant in fata jurnalistilor, dupa…

- Ministrul de Externe din Marea Britanie, Boris Johnson, susține ca Londra ar putea fi atacata cu rachete nucleare de catre Coreea de Nord in cel mult sase luni. Secretarul Afacerilor Externe din Marea Britanie a precizat ca SUA ar putea retrage din Coreea de Sud toate trupele militare, in incercarea…

- O echipAƒ de medici din Marea Britanie a anunAat cAƒ a reuAYit sAƒ obAinAƒ rezultate ''uluitoare" in incercarea de a vindeca persoanele diagnosticate cu hemofilie de tip A, informeazAƒ joi BBC. PacienAii care suferAƒ de hemofilie se nasc cu un defect genetic ce impiedicAƒ producAia unei proteine necesare…

- Presedintele Klaus Iohannis și soția sa, i-au primit, sambata, la Palatul Cotroceni, pe Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, dar și pe Marele Duce de Luxemburg si pe Regele Carl al XVI-lea Gustaf si Regina Silvia ai Suediei. Prințul Charles nu a participat la intalnirea cu șeful statului,…

- Liderii UE și-au dat acordul pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie, a anunțat președintele Consiliului European, Donald Tusk. Acest anunț inseamna ca Londra și Bruxelles pot incepe sa negocieze despre viitoare relație dintre Regat și UE, inclusiv despre relațiile comerciale…