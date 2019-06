Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul opioidelor, medicamente care au ucis sute de mii de oameni in America, a ajuns și in Europa. Unul dintre cei mai titrați medici italieni este in centrul unui uriaș scandal de corupție.

- Intra o doamna intr-o farmacie din Botoșani: – Buna ziua, aș dori o cutie de aspirina! Merge farmacistul pe ușa din spatele lui și se intoarce cu o cutie cu aspirina mare cat un televizor. Vazand privirile mirate ale doamnei, farmacistul spune: – He, he, se vede ca nu sunteți din Botoșani… La noi, lucrurile…

- Dupa doi ani de evaluari complexe și riguroase din partea Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite, Philip Morris International (PMI) a obtinut acordul FDA pentru comercializarea pe piața din S.U.A. a dispozitivului IQOS. Spre deosebire de țigari, sistemul IQOS incalzește…

- Atunci cand ne doare burta sau ne este greata, ultimul lucru pe care il dorim este sa mancam alimente care sa inrautateasca lucrurile. Anumite alimente pot furniza anumiti nutrienti de care avem nevoie fara a ne face sa ne simtim mai rau.

- In viitor, din ce in ce mai multe tari vor servi drept teatre ale competitiei dintre marile puteri. Conflictul va aparea in tarile unde nu exista inainte si se va adanci in cele unde era deja. In ambele cazuri, instabilitatea va creste si odata cu ea si tensiunile, lumea devenind din ce in ce mai mica…

- Tinerețe fara batranețe? Ei bine, nu! Se pare ca unul dintre fundașii de fier ai echipei naționale de fotbal a cam imbatranit și el, iar dovada sta chiar in imaginile pe care paparazzii de la www.spynews.ro le-au surprins! Nu v-ați dat seama despre cine este vorba? Ei bine, va zicem noi: Razvan Raț!

- Lantul hotelier de lux Hilton a anuntat luni ca va pastra toate sapunurile folosite de oaspetii sai pentru a le recicla mai departe într-un 1 milion de sapunuri noi, pâna la data de 15 octombrie 2019, care marcheaza Ziua Mondiala a Spalatului pe Mâini, relateaza CNN. De asemenea,…