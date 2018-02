Unul dintre cele mai faimoase diamante regale, Le Grand Mazarin, a fost scos la licitatie

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Darmanești a achiziționat un teren cu suprafața de 40.914 mp care a aparținut caii ferate a fostei Rafinarii. Dupa inchiderea combinatului și a caii ferate, acest teren a fost scos la licitație de Casa de Insolvența Transilvania. A fost o licitație cu strigare, la care prețul de pornire a fost…

- BANI MULTI… Zeci de mii de vasluieni care locuiesc in mediul rural, satui de noroaie si bataie de joc, ar dori sa stie daca drumurile care trec prin satele lor vor fi modernizate. Se pare ca la nivelul Consiliului Judetean Vaslui se anunta o serie de licitatii, in primavara acestui an, licitatii care…

- O colectie de obiecte personale ale regretatului cantaret american Prince, printre care o pereche de cizme si un pian la care a cantat artistul, vor fi scoase la vanzare de casa de licitatii RR Auction, relateaza EFE. Cizmele si pianul, ambele de culoarea rosie, sunt doua piese din acest…

- Mai multe bunuri care au apartinut lui Nicolae Ceausescu sunt scoase la licitatie in Romania. Evenimentul este organizat cu ocazia implinirii a 100 de ani de la nasterea fostului lider comunist.

- Cazi de baie, paturi, mese de toaleta, perdele... 10.000 de articole care au apartinut luxosului hotel parizian Ritz vor fi scoase la licitatie in luna aprilie, au anuntat marti surse din cadrul casei de licitatii Artcurial, precizeaza AFP. Hotelul situat in Place Vendome, redeschis in…

- Realizat intre anii 1882 si 1885 si expus de putine ori, acest tablou este una dintre putinele lucrari pentru care Degas si-a dat acordul sa fie reproduse. Tabloul a apartinut lui Henri Rouat, un apropiat al pictorului, si a ramas in proprietarea familiei lui pana in 1997, cand a fost cumparat de actualul…

- Un desen de Edgar Degas intitulat "Dans les coulisses", estimat la un pret intre 8 si 12 milioane de lire sterline (intre 9,1 si 13,7 milioane de euro), va fi vandut la licitatie de casa Christie's la Londra la 27 februarie, a informat filiala din Paris a casei de licitatii, citata de AFP. Realizata…

- Chiar daca este doar un comentariu trebuie luat ca atare ținand cont ca este bazat pe informații ce au in spate documente care atesta modul de activitate ilegala a numitului Nicolaescu. Cine este Nicolaescu Florian, cel care administreaza groapa de la Maldarești și este mai presus de Lege pentru ca…

- Muncitorii care renoveaza Palatul Buckingham din Marea Britanie au descoperit o nișa necunoscuta in care se gaseau fragmente de ziar de pe vremea Regineri VIctoria (1837-1901), dar și pachete de țigari de epoca.

- Consilierul local Irina Rus (PSD) din orasul aradean Santana il acuza pe primarul Daniel Tomuta (PNL) ca are interese legate de vanzarea unui teren situat in centrul localitatii, in vecinatatea Primariei, care a fost scos la licitatie la un pret ce ar fi mult mai mic fata de pretul zonei.Intr-o…

- S-au scris probabil mii de carți despre geniul militar al corsicanului nascut la Ajaccio, bataliile purtate de orgoliosul Napoleon fiind studiate in Academiile de Razboi din toata lumea. Nici viața sa intima n-a scapat nerascolita, dovada fac și dezvaluirile pe care vi le vom prezenta mai jos.

- Un automobil care i-a apartinut cantaretului de muzica rock francez Johnny Hallyday va fi scos la vanzare pentru suma de 3 milioane de euro, pe 7 februarie, la casa de licitatii RM Sotheby's, potrivit Le Figaro.

- Limuzina Mercedes care i-a apartinut lui Adolf Hitler, "o masina care nu si-a ales stapanul", va fi pusa in vanzare la 17 ianuarie in cadrul unei licitatii de automobile organizata la Scottsdale, in Arizona, iar daca isi va gasi cumparator o parte din bani vor fi donati in scopuri educative,…

- In ultimii ani, mai multe unitati de cazare au fost scoase la licitatie, din cauza datoriilor inregistrare de firmele in umbra carora functionau. Dupa Diana, Select si Pensiunea Mya, a fost scos la licitatie si hotelul de trei stele Krone. Lichidatorii judiciari cer pe hotel nu mai putin de 3,9 milioane…

- Joseph Lau a cumparat ambele diamante la licitatiile Christie si Sotheby. Pentru un diamant roz a platit 18 milioane de lire sterline, iar pentru cel de-al doilea, un diamant albastru foarte rar, a scos din buzunar alte 32 de milioane de lire sterline. Ambele diamante poarta acum numele…

- Consiliul Concurentei a declanșat o investigație privind o posibila trucare a unor licitații publice organizate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. pentru atribuirea lucrarilor de mentenanta/modernizare/retehnologizare a Retelei Electrice de Transport.

- Mai multe arme barbare si o armura, utilizate de soldatii germani in timpul Primului Razboi Mondial, sunt scoase la licitatie in Kent. Printre obiecte se numara o baioneta rara care a fost interzisa in 1929, conform Acordului de la Geneva...

- Nu este un mister faptul ca MIS Grup este una dintre firmele care castiga licitatii pe banda rulanta in Bistrita-Nasaud. De data aceasta s-a intrecut de tot: firma mama a castigat o licitatie pentru ridicarea unei cladiri, iar Silvania International Prod, controlata de fiica omului de afaceri Emil Iugan,…

- Cele doua companii care au blocat prin contestatii licitatia de deszapezire a drumurilor judetene din Iasi au format o asociere si s-au inscris la noua selectie. Fiind singura oferta, cel mai probabil contractul va fi parafat dupa Craciun.

- Corpul unei creaturi ce seamana cu cel al unui dinozaur a fost descoperit cu bucati de tesut inca existente pe oase. Cadavrul partial conservat a fost descoperit de un electrician intr-o statie de metrou din Jaspur, India. Desi creatura seamana...

- Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta anunta organizarea unei licitatii pentru atribuirea contractului "Lucrari de reparatii la acoperisul corpului administrativ Gravity Parkldquo;, in valoare estimata de 2.627 de lei. Contractul consta in executarea lucrarilor de reparatii…

- Viata familiei Regale din Romania a ajuns si in casele de licitatie. Fotografii cu regele Mihai si tatal sau, cu reginele, statui, sau scrieri cu insemne regale, obiecte de mobilier, toate sunt expuse la Palatul Cesianu-Racovita. Obiectele de epoca au fost stranse de-a lungul anilor de colectionari…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC organizeaza licitatie pentru atribuirea contractului "Servicii de consultanta si supervizare a lucrarilor de constructii pentru infrastructura de acostare nave tehnice si amenajare suprastructura platforma echipamente utilitati…

- Unul dintre cele mai mari diamante brute din lume a fost vandut pentru 6,5 milioane de dolari la o licitatie organizata luni, la New York, iar banii vor fi folositi in proiecte de dezvoltare derulate in Sierra Leone, transmite Reuters.

- Caz șocant in India, unde doctorii au facut o descoperire crunta, dupa ce o femeie s-a plans de dureri in zona abdomenului. Medicii au descoperit ca aceasta a trait timp de 15 ani cu un fat in pantec, relateaza Daily Mail. Femeia in varsta de 52 de ani a inceput sa se simta tot mai rau in ultima perioada.…

- "Pink Promise", un uriaș diamant oval montat intr-un inel, a fost vindut cu suma de 32,16 milioane de dolari americani la o licitație organizata de casa Christie's marți la Hong Kong, informeaza AFP. Aceasta nestemata de 14,93 carate a fost achiziționata de un colecționar a carui identitate nu a fost…

- Licitația organizata luni seara la Paris de casa Artcurial, dedicata unui set de 17 opere de arta create de sculptorița franceza Camille Claudel, a depașit toate așteptarile și s-a incheiat cu un rezultat financiar de trei ori mai mare in raport cu estimarile, 12 preemțiuni și achiziționarea unui bronz…

- O colectie de tablouri si de obiecte care i-au apartinut pictorului Claude Monet au fost adjudecate pentru suma totala de 11 milioane de dolari, la Hong Kong. Dintre acestea, o pereche de ochelari a fost vanduta cu mai mult de 50.000 de dolari, a anuntat luni casa Christie's citata de AFP.Citeste…

- Un exemplar al cartii "Originea speciilor", cu note scrise de mana de Charles Darwin, va fi scos la licitatie in luna decembrie de casa Christie's, valoarea acestuia fiind estimata intre aproximativ 335.000 si 558.300 de euro, informeaza Guardian, citat de news.ro.

- Versuri scrise de mana de Bob Dylan și Michael Jackson și certificatul original de deces al rapper-ului Tupac Shakur sunt doar cateva dintre cele peste 1.100 de obiecte care au aparținut unor celebritați care vor fi vandute in cadrul unei licitații online.

- Bebelușii invața ințelesul cuvintelor, inainte de a le utiliza. Bebelușii incep sa invețe cuvinte și sa ințeleaga sensul acestora cu mult timp inainte de a incepe sa vorbeasca, potrivit cercetatorilor americani, care afirma ca au descoperit motivele aflate in spatele acestui proces cognitiv. „E ceva…

- S.C. Lucrari Drumuri și Poduri Dambovița S.A. organizeaza in data de 27.11.2017, ora 12:00, licitație competitiva avand ca obiect ,,Prevenirea și combaterea inzapezirii drumurilor județene, prevazute in Anexa 1, in perioada 2017-2020” și in condițiile convenite in prezentul acord: Lot 1 – Zona Dobra…

- Un preț de 4 ori mai mare decat se estimase! O frunza de aur din coroana lui Napoleon a fost adjudecata pentru 625 de mii de euro la licitația organizata de celebra casa Osenat. Cu detalii, corespondentul nostru la Paris, Mihaela Antoche.

- De-a lungul timpului, Betty Salam a avut numeroase fluctuatii de greutate, iar unele persoane au sustinut ca tanara s-ar fi ingrasat din cauza problemelor tiroidei. Lucrurile nu au stat, insa, astfel. A

- Licitațiile de toamna organizate la New York s-au incheiat joi cu o surpriza: un Ferrari condus de Michael Schumacher vindut pentru 7,5 milioane dolari, un record pentru un bolid modern de Formula 1, informeaza vineri AFP. Sotheby's nu s-a putut ridica la inalțimea ofertei din acest senzon a casei de…

- "Salvator Mundi", ultimul tablou al maestrului renascentist Leonardo da Vinci, a fost vandut cu suma de 450,3 milioane de dolari la o licitație organizata miercuri de casa Christie's, la New York, pulverizand precedentul record de preț pentru cea mai scumpa opera de arta dintr-o colecție…

- Specialiștii afirma ca expoziția, care consta din schelete unice de mamuți gasite în Siberia, este de o valoare inestimabila deoarece exista într-un singur exemplar. Potrivit unor evaluari prealabile, prețul pentru aceasta colecție ar putea fi de la 525 000 de dolari în sus.

- Cel mai mare diamant prezentat vreodata la o licitație a fost vindut marți seara la Geneva cu aproape 34 de milioane de dolari, stabilind astfel un nou record mondial, au anunțat reprezentanții casei Christie's, citați de AFP. Acest diamant de 163,41 carate, inclus in categoria "flawless" (fara defecte,…