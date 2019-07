Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, o avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferica si ploi abundente pentru 13 judete din tara. Sunt vizate judetele Suceava, Botosani, Neamt, Bacau, Arges, Dambovita, Teleorman, Gorj,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un cal a ajuns sa se plimbe, liber, in centrul municipiul Botosani. Animalul a ajuns sa galopeze nestingherit printre autoturisme, strecurandu-se inclusiv pe langa un tramvai in miscare. Nimeni nu stie cui apartine animalul si se banuieste ca a fost furat.

- Doi soferi din judetul Constanta s au ales cu dosar penal dupa ce au fost depistati in trafic conducand sub influenta bauturilro alcoolice. Potrivit IPJ Constanta, la data de 18 mai a.c., in jurul orei 01.00, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie au identificat un barbat, in varsta de 35 de ani, din…

- Mai multi soferi au fost depistati in trafic in judetul Constanta conducand fie sub influenta bauturilor alcoolice fie fara permis. Potrivit IPJ Constanta, la data de 4 mai a.c., in jurul orei 02.00, politisti din cadrul Biroului de Politie Vama Veche 2 Mai au depistat un barbat, in varsta de 32 de…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis cod portocaliu de inundații, valabil pana la ora 24.00, pe raul Prut din județul Botoșani, hidrologii avertizand ca sunt cresteri de debite si niveluri, cu depasirea cotelor de aparare.Potrivit INHGA, ca urmare a propagarii…

- Polițiștii suceveni au ajuns sa se confrunte aproape zilnic cu cazuri de șoferi pericol public, bauți sau fara permise de conducere, mulți dintre ei fiind prinși dupa urmariri periculoase in trafic. De la lansarea Programului de prevenire a accidentelor rutiere, la mijlocul lunii februarie a ...