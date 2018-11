Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a devenit a zecea tara membra a UE care s-a alaturat Initiativei Europene de Interventie (IEI), structura recent creata si impulsionata de presedintele Emmanuel Macron cu obiectivul de a facilita constituirea unei forte militare care sa poata desfasura operatiuni militare in cadrul UE, NATO…

- Zece tari europene, cu Franta in frunte, au lansat miercuri, la Paris, un plan comun de aparare militara. In timp ce Parisul insista ca Europa este capabila sa isi garanteze singura securitatea, Berlinul ramane prudent in legatura cu acest semnal.

- Intre 2 și 25 noiembrie, Centrul Multicultural al Universitații Transilvania din Brașov va invita la o noua expoziție. Intitulata Round Trip, expoziția va prezenta lucrari ale grupului artistic KREIS din Nurnberg și va fi deschisa oficial vineri, 2 noiembrie, de la ora 19:00. In pregatirea expoziției,…

- Unul din cele mai grave cazuri de crime in masa petrecute in Germania dupa al Doilea Razboi Mondial a revenit in vizorul justitiei si al opiniei publice la Oldenburg (nord), unde un fost asistent medical este adus din nou in fata tribunalului, fiind acuzat de uciderea a 100 de

- Florin Costea, atacantul 33 de ani al celor de la FC U Craiova 1948, a acordat un amplu interviu pentru ediția de azi a Gazetei Sporturilor. Florin Costea a povestit cum a ratat patru transferuri, fiind dorit in trecut de Rapid, Poli Timișoara, Porto și FC Koln, dar și cum a ajuns la Universitatea Craiova.…

- Maria Ghiorghiu a lansat pe blogul personal o profeție șocanta, ea spunand ca se va produce ”un incendiu groaznic, cu flacari uriașe, fum negru și zgura”. ”In aceasta noapte, in timp ce scriam aici, pe blog, deși eram cu ochii pe monitor, vedeam inspre sud un incendiu groaznic, cu flacari…

- Presedintele Venezuelei ar putea sa fie ”rasturnat foarte rapid”, a declarat marti Donald Trump la ONU, in timp ce Washingtonul impune sanctiuni anturajului lui Nicolas Maduro, care a denutat imediat lasitatea americanilor, relateaza AFP.”Sincer”, regimul lui Maduro ”ar putea sa fie rasturnat…

- Aproximativ 18.500 de persoane au fost evacuate pe perioada operatiunilor de dezamorsare. Bomba aeriana de 500 de kilograme, probabil de fabricatie americana, a fost descoperita in perimetrul unui santier. Bombe neexplodate, lansate de bombardierele aliate in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial,…