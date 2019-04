Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Adebayor, atacantul togolez trecut pe la Arsenal și Real Madrid, a povestit cum a fost la un pas de sinucidere. Emmanuel Adebayor, 35 de ani, este in prezent legitimat la Istanbul Basaksehir, in prima liga din Turcia, și a acordat un interviu pentru Daily Mail in care a povestit amanunte cutremuratoare…

- O studenta eminenta, în vârsta de 21 de ani, din Roata de Jos, a fost gasita spânzurata ieri dupa-amiaza, în locuința familiei, scrie realitateadegiurgiu.net.

- Helge Braun, seful cancelariei germane, s-a declarat întristat, luni, de vestea ca fostul international Mesut Ozil i-a cerut presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan sa îi fie martor la nunta, relateaza AFP, conform News.ro.“Evident ca ne întristeaza, având în…

- Arsenal și Manchester United se infrunta azi, de la ora 18:30, in derby-ul etapei din Premier League. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport 1. ...

- Tottenham, calificata in "sferturile" Ligii Campionilor, are doar un punct in ultimele patru etape de Premier League. Paradoxal, jocul foarte bun al lui Tottenham in Liga se stinge in Premier. Și dubla victorie europeana cu Borussia Dortmund (3-0 și 1-0) nici nu mai exista in campionatul intern. In…

- Acordul prevede ca Eurosport va deține in Romania drepturile TV și digitale exclusive asupra competiției pana in 2022. Astfel, fanii vor avea acces la comentariu local, rezumate Premier League, precum și la materiale video digitale pe platformele Eurosport Romania. BOMBA pe PIATA MEDIA: Liga…

- Dupa victoria cu Arsenal, Manchester City s-a apropiat amenințator de prima poziție din Premier League. "Cetațenii" sunt la doar doua puncte distanța de liderul Liverpool, care are insa un meci mai puțin disputat. Pep Guardiola, tehnicianul celor de la City, a declarat ca prefera sa fie mai degraba…

- Totul a inceput cand Dane Gillespie, un tanar de 18 ani, a depus la banca un cec pe care il primise de la bunica lui, scrie spynews.ro. S-a trezit a doua zi cu o suma de 1.000 de ori mai mare decat valoarea cecului, respectiv 9 milioane de lire sterline. Imediat, Dane Gillespie a sunat-o pe mama…