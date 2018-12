Stiri pe aceeasi tema

- Razhden Shulaya, seful unei organizatii mafiote cu membri originari din fosta URSS, a fost condamnat miercuri la 45 de ani de inchisoare, a anuntat un procuror federal din Manhattan, la New York, relateaza AFP preluata de Agerpres. Organizatia condusa de Razhden Shulaya, Shulaya Enterprise,…

- Decarul Barcelonei nu a reusit sa urce pe podium in lupta pentru Balonul de Aur, a fost al cincilea cel mai bun fotbalist din lume in anul 2018, insa si-a luat revansa din punctul de vedere al numarului de goluri reusite in Europa.

- Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste bugetul alocat pentru sanatate in anul 2017, conform unui raport publicat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD).

- Un tribunal din Guatemala a condamnat miercuri un fost militar la 5.160 de ani de inchisoare pentru masacrarea a 171 de persoane in ceea ce este considerata a fi drept una dintre cele mai grave atrocitati comise in razboiul civil de 36 de ani din aceasta tara, informeaza joi Reuters preluata de Agerpres.…

- O panza semnata de pictorul britanic David Hockney a fost vanduta joi cu 90,3 milioane de dolari in doar noua minute, la o licitatie organizata de Christie's la New York, stabilindu-se astfel un record pentru un artist in viata, relateaza AFP. ''Portrait of an Artist (Pool with two figures)''…

- Un roman a fost condamnat la inchisoare in Ungaria dupa ce, in vara anului 2017, a adormit la volanul unui microbuz plin cu pasageri, in apropierea punctului de trecere a frontierei din Artand. Autovehiculul s-a izbit de un camion. Trei oameni au murit, iar alți cinci au fost raniți.

- Zborurile fara escala dintre Singapore și New York vor fi cele mai lungi curse comerciale din lume. Compania Singapore Airlines a preluat primul aparat AIRBUS 350-900 ULR (Ultra Long Range) la uzinele din Toulouse,...