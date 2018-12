Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc pe data de 7 octombrie seara, in Cartierul Cina din Ploiești, in duminica in care a fost organizat referendumul pentru familie. La acea data autoritațile au fost alertate ca o femeie in varsta de 91 de ani este cazuta pe strada Andrei Mureșanu și ca aceasta susține ca a fost victima…

- Ultimele statistici ale Poliției arata o realitate sinistra: in capitala Romaniei, exista copii de 10-11 ani care se drogheaza. Pericolul apare in special in zonele marginașe, unde traficul de droguri este...

- Bessenyei Istvan, unul dintre cei mai apreciati actori de la Teatru de Nord Satu Mare a murit luni, 29 octombrie, la varsta de 63 de ani. De-a lungul carierei sala a jucat in zeci de piese, a regizat prezentari scenice dar a fost si directorul artistic al Trupei „Harag Gyorgy”. Bessenyei Istvan s-a…

- Potrivit politistilor, accidentul a fost generat de un barbat de 43 de ani, din Bucuresti, care conducea o autoutilitara cu remorca de la Deva spre Ilia. Din cauza vitezei excesive, acesta a tamponat din spate un autoturism condus de un tanar de 29 de ani, din judetul Bistrita Nasaud, pe care l-a…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a anuntat ca un autocar cu 72 de pasageri la bord s-a rasturnat intr-un sant pe DN 7, in dreptul localitatii Tatarasti, salvatorii evacuand toti pasagerii si transportand la spital pese 30 dintre ei. Din pacate, o persoana a decedat.

- Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 15.30, barbatul care ar fi produs accidentul mortal de azi dimineata, pe soseaua Mangaliei din municipiul Constanta, s.a prezentat la sediul Serviciului Rutier Constanta, unde este audiat in prezent.Barbatul are varsta de 32 de ani si este din Constanta.Politistii…

- Georgia Cassidy din Kirkby, Marea Britanie, era in mașina alaturi de partenerul ei atunci cand poliția i-a oprit in trafic in luna februarie. Tanara de 19 ani a intrat in panica și a inghițit pungile cu cocain a pentru a-l proteja pe Alan Nolan, barbatul cu care avea o relație, potrivit mirror.co.uk.…

- Csaba Gyorffy, unul dintre marii jucatori din istoria clubului FC Brasov, a murit la varsta de 75 de ani. Csaba Gyorffy a fost un jucator emblematic la FC Brasov, echipa la care a jucat 224 de meciuri si a marcat 37 de goluri in perioada 1966-1977, potrivit monitorulexpres.ro. Din 2013 a fost cetatean…