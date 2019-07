Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Rutger Hauer, cunoscut din filme ca „Blade Runner” (1982) si „Sin City” (2005), a murit la varsta de 75 de ani. Agentul actorului a confirmat ca el a murit pe 19 iulie, in Olanda, dupa o scurta boala, si ca miercuri a avut loc ceremonia funerara, scrie Variety. Anul acesta, in aprilie, Hauer…

