- Dani este adolescentul care a supravietuit in urma impactului devastator de duminica dimineata. Prietenii lui, Cici si Dragos, s au stins la locul accidentului dupa ce un sofer baut a intrat pe contrasens si i a aruncat pe camp.Cei trei mergeau spre Tulcea. Dragos, care conducea Loganul in care se aflau…

- O eleva din Perth, Australia, care s-a sinucis dupa ce a fost batjocorita de colegi la școala, a scris un mesaj emoționant cu doar cateva ore inainte sa iși puna capat zilelor. In ultima zi a anului trecut, Rochelle Pryor (14 ani) a fost adusa la spital, unde a murit pe 9 ianuarie. Ea a transmis un…

- Moartea Andreei este invaluita in mister. Prietenii de pe Facebook se intreaba unii pe alții se s-a intamplat iar familia a decis sa pastreze tacerea. Unii prieteni de pe pagina de Facebook au dat de ințeles ca Andreea ar fi murit de la o supradoza de droguri, conform wowbiz.ro. „Dumnezeu…

- Este doliu in lumea politica din Romania.Doliu in comuna Pungesti, Vaslui, cunoscuta in toata Romania mai ales prin prisma evenimentelor de la Chevron. Primarul Vasile Voina a decedat dupa o lunga suferinta. Avea 61 ani si era foarte implicat in comunitate, insa cancerul l-a doborat, conform…

- Mihaela Tatu (55 de ani), fosta prezentatoare care a devenit foarte cunoscuta in timp ce prezenta emisiunea „De 3xfemeie”, trece prin momente cumplite. Mihaela Tatu și-a anunțat prietenii de pe rețelele de socializare ca și-a pierdut sora. „Imi cer scuze. Nu am avut vreme pentru Facebook. Sora mea”,…

- Zeci de autoturisme BMW l-au condus, vineri, pe Andrei de la morga la capela. Tanarul a murit zdrobit de un stalp de beton la Bistrita. Imagini cutremuratoare pe strazile din Bistrita. Zeci de BMW-uri cu avariile pornite și claxonand au strabatut orașul. Prietenii lui Andrei, care marti seara a murit…

- A murit actrița Shirley Hellyar! Avea doar 40 de ani și se pregatea sa participe la lansarea ultimului ei film, produs de Netflix. Actrița era foarte bucuroasa, crezand ca a reușit sa invinga in lupta cu cancerul. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Shirley Hellyar a dorit sa sarbatoreasca victoria…

- Zaibo, un indragit și celebru actor malaysian, a incectat din viața la varsta de 62 de ani. Artistul a devenit cunoscut ca urmare a rolului pe care l-a avut in Under One Roof, una dintre cele mai vizionate comedii de-a lungul timpului. In luna septembrie, Zainal Ariffin Abd Hamid “Zaibo” a anunțat ca…