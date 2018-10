Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea artei. Artista Geta Bratescu, una dintre figurile centrale ale artei postbelice est-europene, a murit miercuri dimineața, la varsta de 92 de ani, au declarat pentru MEDIAFAX surse din familie.Vom reveni cu detalii.

- Rapperul si producatorul Mac Miller, fostul iubit al cantaretei Ariana Grande, a fost gasit mort in locuinta sa din San Fernando Valley, SUA. Acesta avea doar 26 de ani, informeaza Antena3.ro. In acest moment nu exista informatii cu privire la cauza mortii, insa exista zvonuri ca acesta a murit in urma…

- Oenologul Ion Pusca s a stins din viata la sfarsitul lunii august, la varsta de 76 de ani.Ion Pusca si a trait ultimele clipe intr o localitate din Franta, acolo unde locuia de mai mult timp.Dr. Ion Pusca, cel care a creat in urma cu 50 de ani celebra sampanie de Panciu, a murit in urma unor probleme…

- Senatorul american John McCain s-a stins din viata dupa o lupta crancena cu cancerul. Anuntul a fost facut de rudele politicianului, in varsta de 81 de ani.Ieri, presa din SUA a scris ca McCain a renuntat la tratament.

- Tragedie în lumea cinematografiei. Actrita Morgana King, cea care este cunoscuta pentru interpretarea rolului Carmela Corleone, în trilogia „Nașul”, a murit la 87 de ani. Aceasta s-a stins din viața, în luna martie, dupa ce a pierdut lupta cu o boala necruțatoare.…

- "Implicat in conducerea Politehnicii, pana in 2010, si figura marcanta inca din 1995, din postura de finantator, Pavel Hodea nu mai este printre noi. De numele sau se leaga cea mai importanta performanta a fotbalului iesean din anii '90, atunci cand Politehnica obtinea o promovare de rasunet pe prima…

- Cantaretul croat Oliver Dragojevic, indragit și apreciat de milioane de oameni din intreaga lume, intre care și cateva mii de banațeni... The post O legenda a muzicii pop, indragita și de mii de banațeni, s-a stins din viața. Vestea morții artistului a indoliat milioane de fani! appeared first on Renasterea…

- Peter Blacke a devenit cunoscut in lumea filmului gratie rolurilor sale inegalabile din sitcomurile anilor 1970 si 1980. Ultimul rol pe care le-a interpretat este personajul Ken Tate in EastEnders. Mai mult, Peter Blacke a fost renumit si gratie reclamelor celebre in care s-a facut remarcat…