- Campionul K1 Adrian Maxim a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea alaturi de un alt oradean pentru trafic de droguri de risc, cei doi fiind prinsi in flagrant tranzactionand 1 kilogram de cannabis, dar si cu alte aproape 6 kilograme de droguri tinute in diverse locatii…

- Doi tineri care planuiau sa faca avere din traficul de droguri, vanzand cocaina cu 500 de lei gramul, au fost prinsi in flagrant de politisti in timp ce transportau drogurile aduse din strainatate cu o masina.

- Politisti din Capitala au identificat un barbat in varsta de 34 de ani, arestat in alta cauza, banuit de savarsirea unei infractiuni de talharie asupra unui femei. Fapta s-a petrecut in august, cand barbatul ar fi lovit-o pe femeie in lift si i-ar fi furat lantisorul de la gat, informeaza News.ro.Potrivit…

- SCANDAL… S-a spart buboiul cu cetateni moldoveni din Capitala. Politistii au descoperit ca 15.000 de cetateni moldoveni locuiesc in trei apartamente din Bucuresti, lucru care se petrece si pe la Vaslui, dar aici oamenii legii nu sunt la fel de interesati de „subiect”. Bineinteles ca acei 15.000 de moldoveni…

- Un traficant de droguri a ajuns dupa gratii, dupa ce a fost prins in flagrant de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti. Barbatul avea asupra sa aproximativ 1,2 kilograme de cocaina, 500 de grame de heroina, 30 de kilograme de tutun si 10.000 de euro.

- Un barbat din Texas a fost arestat dupa ce a postat un anunt pe Dark Web, prin care cauta o fetita pe care sa o ucida si sa o manance.Nathan Barter, in varsta de 21 de ani, a fost arestat zilele trecute in SUA, in urma unei misiuni sub acoperire.