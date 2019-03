Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai cautați traficanți de droguri din Spania - membru al unei grupari care se ocupa cu aducerea în Spania si în alte state din Europa a unor mari cantitati de cocaina din America de Sud - a fost arestat în Bulgaria. El era cautat de șase ani, potrivit presei spaniole.Barbatul,…

- Garda Civila spaniola a anuntat arestarea in Bulgaria a unuia dintre cei mai cautati narcotraficanti spanioli, care si-a schimbat aspectul fizic dupa ce s-a ingrasat zeci de kilograme si se pregatea sa fuga in Venezuela, informeaza lefigaro.fr.

- Garda Civila spaniola a anuntat arestarea in Bulgaria a unuia dintre cei mai cautati narcotraficanti spanioli, care si-a schimbat aspectul fizic dupa ce s-a ingrasat zeci de kilograme si se pregatea sa fuga in Venezuela, informeaza lefigaro.fr, potrivit News.ro.Citește și: FOTO - Actele antisemite…

- Un barbat, din Brașov, a ajuns in arest, la finalul saptamanii trecute, pentru trafic de droguri de risc si trafic international de droguri de risc , dupa ce a fost depistat ca a introdus in țara, cannabis. Suspectul este acuzat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- Geanina, pe numele ei, a plecat in Spania cu ani in urma și pare ca vrea sa traiasca acolo pentru tot restul vieții, legaturile ei cu Romania fiind din ce in ce mai puține. Cu toate acestea, exista totuși ceva care ii ostoiește dorul de țara: manelistul Florin Salam. Nu pierde niciun concert…

- La data de 18.01.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus luarea masurii preventive a reținerii pe o durata de 24 ore a inculpatilor M. C., P. O. și A. D., pentru savarșirea infractiunilor de trafic de droguri…

- Ghinion pentru trei romani traficanți de marijuana, care au fost prinși de polițiști in Spania, dupa ce s-au trezit blocați in trafic pe autostrada, din cauza unui accident provocat de alți traficanți de droguri pe autostrada AP-7, langa Marbella O barca cu motor folosita la transportul de droguri a…

- Un barbat in varsta de 27 de ani, dat in urmarire internationala pentru comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc, a fost arestat de politistii valceni, anunta reprezentantii Inspectoratului de Politiei Judetean (IPJ) Valcea. Potrivit acestora, tanarul este suspectat ca, aproape…