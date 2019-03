Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile au avut loc la moscheile Al Noor Mosque si Linwood Masjid. Martorii au descris ca este mult sange si decese multiple. Cel putin 50 de focuri de arme au fost auzite in timpul atacurilor care s-ar fi produs in sase locuri diferite, potrivit martorilor. "Eram in interiorul moscheei,…

- "Condamn cu fermitate acest act de teroare impotriva oamenilor nevinovati. Crimele de violenta extrema si de ura sunt de neiertat. Condoleante celor care si-au pierdut familia si prietenii!", a scris presedintele Klaus Iohannis, pe Twitter. Aproape 50 de persoane au fost ucise si alte 20 au…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern a confirmat ca 40 de persoane au murit iar alte 20 au fost ranite in atacurile de la doua moschei din orasul Christchurch, scrie The Guardian, informeaza News.ro.Citește și: Elicopterul SMURD, solicitat la Brașov - Un copil și mama acestuia au fost GRAV…

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca intre 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați, transmite…

- Premierul din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern, a declarat vineri, dupa atacurile armate din Christchurch, ca "aceasta este una dintre cele mai intunecate zile ale Noii Zeelande", relateaza Xinhua, potrivit Agerpres. "Este o violenta fara precedent in Noua Zeelanda. Nu este loc pentru o astfel…

- Un atac armat deosebit de violent a avut loc la doua moschei din orașul Christchurch, din Noua Zeelanda. Autoritațile n-au confirmat numarul morților. Unele surse vorbesc de noua morți, altele susțin ca ar fi vorba de 27 de oameni uciși și de mulți alți raniți. Numarul raniților e de circa 50. Autoritațile…

