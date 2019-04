Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Sri Lanka au anunțat, marți dimineața, ca bilantul victimelor exploziilor din Sri Lanka a ajuns la 310 persoane, scrie The Guardian. Numarul persoanelor arestate in legatura cu atentatele de duminica a crescut la 40, o parte fiind insa eliberați dupa ce s-a constatat ca nu au fost implicați,…

- Bilantul victimelor exploziilor din Sri Lanka a ajuns la 310 persoane, conform unui purtator de cuvant al politiei, scrie The Guardian, conform news.ro.De asemenea, ambasada SUA a informat ca a fost gasit un pachet suspect la gara Kolpetty din Colombo. Echipele de dezamorsare a bombelor se…

- Ambasada SUA a informat ca a fost gasit un pachet suspect la gara Kolpetty din Colombo. Echipele de dezamorsare a bombelor se afla la fata locului. Ambasada avertizeaza lumea sa evite zona si sa ramana vigilenta. Unul dintre atacatorii care s-au sinucis in timpul atentatului era un suspect…

- Mai multe explozii au avut loc in Sri Lanka, in ziua in care creștinii din aceasta țara sarbatoreau Paștele. Ținta atacurilor cu bombe au fost trei biserici catolice și mai multe hoteluri de lux din capitala Colombo. Bilanțul este unul dramatic: sunt aproape 160 de morți și sute de raniți. Pana acum,…

- UPDATE – Bilantul atentatelor produse in Sri Lanka a crescut la 290 de morti si aproximativ 500 de raniti Bilantul atentatelor produse, ieri, in Sri Lanka, a crescut la 290 de morti si aproximativ 500 de raniti. Un numar semnificativ de victime sunt straini. Atacurile au vizat 3 hoteluri de lux si…

- Presedintele Iohannis condamna atentatele din Sri Lanka Sri Lankan security personnel walk past debris outside Zion Church following an explosion in Batticaloa in eastern Sri Lanka on April 21, 2019. A series of eight devastating bomb blasts ripped through high-end hotels and churches holding Easter…

- Una dintre exploziile produse care au avut loc la biserici și hoteluri din Sri Lanka, in ziua in care creștinii catolici din aceasta țara sarbatoresc Paștele, a fost filmata live. Imaginile surprinse de o camera montata la bordul unei mașini care trecea prin apropiere, surprind momentul in care explodeaza…

- Guvernul britanic a început sa elibereze pașapoarte fara cuvintele ”Uniunea Europeana” pe ele, în ciuda întârzierii Brexitului. Cele doua cuvinte au fost scoase ținând cont de ipoteza ieșirii Marii Britanii din UE pe 29 martie, așa cum fusese programat, relateaza…