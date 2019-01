Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al UKIP (Partidul pentru Independenta Marii Britanii) si un promotor al Brexit-ului, Nigel Farage, a declarat miercuri ca Marea Britanie se indreapta spre o amanare a iesirii din Uniunea Europeana, prevazuta pentru 29 martie, si, probabil, spre un nou referendum, transmite Reuters.

- Peste 10 planificatori ai armatei au fost desfasurati de Ministerul Apararii din Marea Britanie (MoD) in ministere-cheie din guvernul de la Londra in contextul in care Regatul Unit se pregateste pentru iesirea din Uniunea Europeana, a relatat duminica The Observer, citat de dpa.

- Brexit-ul ar putea sa nu aiba loc daca acordul de retragere convenit de premierul britanic Theresa May si Uniunea Europeana este respins saptamana viitoare de parlamentul de la Londra, a declarat vineri...

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a salutat victoria inregistrata miercuri noaptea de premierul britanic Theresa May in cadrul unui vot de neincredere initiat de Partidul sau Conservator, relateaza Reuters. 'Ma bucur de rezultatul votului din aceasta noapte din Marea Britanie. Asteapta cu nerabdare…

- Potrivit Executivului, la eveniment vor participa prim-ministrul Viorica Dancila, membrii Guvernului Romaniei, presedintele PE, Antonio Tajani, secretarul general al PE, Klaus Welle, si liderii celor 9 grupuri politice din PE. La inceputul sedintei de Guvern din 15 noiembrie, prim-ministrul Dancila…

- Marea Britanie și UE au ajuns la un proiect de acord in privința Brexit, anunța BBC. Documentul a fost agreat de cele doua parți la nivel tehnic, dupa mai multe discuții intense care au avut loc saptamana aceasta. Premierul britanic Theresa May va reuni cabinetul intr-o ședința care va avea loc miercuri…

- Agentia nationala de investigatii penale (NCA) din Marea Britanie a anuntat joi ca a inceput o ancheta impotriva omului de afaceri britanic Arron Banks, care a finantat una dintre principalele campanii in favoarea iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, relateaza Reuters.Banks, care…