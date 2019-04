Stiri pe aceeasi tema

- Pana la sfarșitul acestei saptamani, persoanele care doresc sa participe la studiu pot completa un chestionar, iar rezultatele vor fi anunțate in cursul lunii viitoare. Saptamana 7-13 aprilie a fost declarata „Saptamana Mondiala a Alergiei”, inițiativa aparținand World Allergy Organisation, care…

- Desi a fost interzis prin lege, fenomenul de „bullying capata din de in ce mai multa amploare in scolile din Romania. Un elev a fost batut fara mila de un coleg, intr-o scoala din judetul Suceava.

- Dupa ce a dus la scoaterea de la vanzare, inclusiv in Romania, a doua dintre cele mai cunoscute medicamente antitusive, Eurespal si Epistat, Agentia Medicamentului din Franta (ANSM)​ trage un semnal de alarma asupra utilizarii unuia din cele mai... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O investigatie realizata de catre jurnalistii de la The Sun arata ca membri de etnie roma ai bandelor de traficanti de carne vie din Romania care opereaza in Marea Britanie si-au construit in localitatea Tandarei aproape de 300 de vile, platite din...

- Jumatate din judetele Romaniei se afla sub cod galben de ploi si lapovita, iar la altitudini de peste 1500 de metri, sunt semnalate ninsori si viscol.Atenționarea meteorologica este valabila pana astazi, la ora 14.

- Reprezentanta Romaniei de la Bruxelles este impanzita cu odraslele politicienilor romani. Copii de fosti ministri, parlamentari, sefi SIE si magistrati CCR au ajuns diplomati pe baza unui singur criteriu: numele parintilor. Printre pile s-a strecurat si fratele Irinei Tanase, iubita lui Liviu Dragnea.

- Se pare ca nivelul a fost stabilit pe baza unui studiu realizat de Ministerul Muncii, Academia Romana, Comisia Naționala de Prognoza, Institutul Național de Cercetare Științifica in Domeniul Muncii și Protecției Sociale și ANPC. "Valoarea coșului minim lunar de consum reprezinta pragul minim…

- Alina Turcanu a murit, la noua zile de la accidentul infiorator in care a fost implicata in localitatea argeșeana Bascov, la ieșire de pe autostrada A1 București-Pitești. Tanara de 33 de ani a fost transportata in coma la Spitalul Județean Pitești, dupa ce microbuzul, in care se afla, s-a izbit violent…