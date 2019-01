Unul din trei europeni considera ca antisemitismul este in crestere, potrivit rezultatelor unui sondaj publicate marti - o cifra care este mult mai mica decat perceptiile asupra acestei probleme in cadrul comunitatii evreiesti, relateaza dpa.



In decembrie, un sondaj realizat de Agentia pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) indica faptul ca 90% dintre evreii care traiesc in Europa considera ca antisemitismul a crescut in ultimii cinci ani. In contrast, 36% din publicul larg impartaseste aceasta opinie.



"Faptul ca noua din zece evrei din Europa percep din nou o cresterea…