Unul din trei copii sub 5 ani la nivel mondial este subnutrit sau supraponderal

Stiri pe aceeasi tema

- Doua milioane de copii yemeniti nu sunt scolarizati, dintre care aproape o jumatate de milion au abandonat scoala de la escaladarea conflictului in martie 2015, a subliniat miercuri Agentia ONU pentru copii (UNICEF), cu ocazia inceperii anului scolar in aceasta tara aflata in

- Doua milioane de copii yemeniti nu sunt scolarizati, dintre care aproape o jumatate de milion au abandonat scoala de la escaladarea conflictului in martie 2015, a subliniat miercuri Agentia ONU pentru copii (UNICEF), cu ocazia inceperii anului scolar in aceasta tara aflata in razboi, informeaza AFP.…

- La nivel global, cel putin unul din cinci copii isi incepe viata in medii foarte periculoase si stresante, inclusiv in tari precum Afganistan, Somalia, Sudanul de Sud, Siria si Yemen, potrivit agentiei ONU pentru drepturile copilului. "Milioane de familii nu au acces la alimente nutritive,…

- Circa 258 de milioane de copii si adolescenti intre 6 si 17 ani, la nivel mondial, respectiv a sasea parte din total, nu sunt scolarizati, o problema care se concentreaza in tarile sarace, conform datelor din 2018, publicate vineri de UNESCO, relateaza agentia EFE, potrivit

- Noul P30 Pro este deja disponibil la nivel global, fiind compatibil cu EMUI10, precizeaza compania. Huawei spune ca telefonul a fost creat in doua noi scheme de culoare inspirate din natura: Mystic Blue, un albastru care amintește de reflexia cerului in apa marii, și Misty Lavender, nuanța inspirata…

- Vineri, Agentia pentru Protectia Mediului din Statele Unite a anuntat ca VW trebuie sa returneze credite pentru gaze cu efect de sera si sa reduca ratingurile pentru economia de carburant a vehiculelor respective, dupa ce a anuntat ca softul vehiculelor a supraestimat performantele realizate in conditii…

- In 2018, UNICEF a asigurat vaccinarea a aproape jumatate din copiii de pe Glob; a livrat 13,3 milioane de plase de țanțari pentru pat și aproape 50.000 de tone de alimente gata de consum In 2018, UNICEF a oferit bunuri și servicii in valoare de 3,486 de miliarde de dolari pentru a imbunatați viețile…

- Acest acord, semnat cu confederatia sindicala UNI Global Union, vizeaza cei 149.000 de angajati Orange din intreaga lume, a precizat compania intr-un comunicat de presa. Acordul privind egalitatea profesionala se adauga altor doua acorduri la nivel mondial cu privire la drepturile fundamentele la…